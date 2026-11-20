Na svečanosti otvaranja Gala noći borilačkih vještina Oružanih snaga Bosne i Hercegovine 2026., koja se organizirala u povodu predstojećeg 1. decembra Dana OS BiH, ministar odbrane BiH Zukan Helez, u četvrtak 19. novembra 2026. godine, u hotelu „Hills“ na Ilidži, javosti je predstavio 13 vrhunskih sportista koji će činiti prvu Sportsku jedinicu OS BiH.

Radi se o istaknutim reprezentativcima Bosne i Hercegovine, već dokazanim na najvišim međunarodnim natjecanjima, koji će pristupiti Oružanim snagama BiH, čime će se poboljšati njihovi materijalni uslovi života i treninga te svojom vojnom službom pomagati i dalji razvoj sporta u našoj vojsci. To su: atletičari Amel Tuka i Mesud Pezer, biciklistica Lejla Njemčević, džudisti Aleksandra Samardžić i Toni Miletić, plivači Iman Avdić i Filip Kuruzović, teakwondoisti Ada Avdagić, Džejla Makaš, Benjamin Husić i Nedžad Husić, triatlonac Belmin Godinjak te reprezentativni boksač vojnik I klase Luka Veljović, koji je već otprije pripadnik OS BiH.

U prigodnom obraćanju, ministar odbrane BiH Helez, naglasio je ponos što će i Bosna i Hercegovina na ovaj način slijediti međunarodne trendove, kojima se daju bolji uslovi vrhunskim sportistima za postizanje još većih uspjeha na međunarodom planu. Pripadnici Sportske jedinice OS BiH imat će jednaka primanja kao i svi drugi pripadnici OS BiH, a u planu je da se njihov broj još poveća.

„Bio je ovo zahtjevan i mukotrpan posao, koji privodimo samom kraju,“ rekao je ministar Helez. „Posebno nas raduje što će naši sportisti već naredne godine imati priliku predstavljati Bosnu i Hercegovinu i Oružane snage BiH na Svjetskim vojnim igrama u Sjedinjenim Američkim Državama. To je prilika da pokažu svoj kvalitet, ali i da budu ambasadori naše zemlje i institucije kojoj će pripadati. Vjerujem da ćemo se njihovim nastupima i rezultatima imati razloga ponositi“.

„Sport je mnogo više od takmičenja i osvajanja medalja. On je škola karaktera, upornosti, odgovornosti i poštovanja. Uči nas da se do uspjeha dolazi predanim radom, disciplinom i odricanjem, ali i da se snaga ogleda u poštovanju protivnika i dostojanstvenom prihvatanju pobjede i poraza. Upravo su te vrijednosti posebno važne za pripadnike OS BiH. Zato sport u Oružanim snagama nije samo dodatna aktivnost, već važan segment izgradnje sposobnog, spremnog i profesionalnog vojnika,“ istakao je ministar Helez. On je uručio zahvalnice institucijama koje su podržale ovaj veliki sportsko-kulturni događaj u povodu Dana OS BiH.

Obraćajući se u ime sportista koji pristupaju Oružanim snagama BiH, proslavljeni atletičar Amel Tuka, istakao je zadovoljstvo što će Bosnu i Hercegovinu moći predstavljati i kao pripadnik OS BiH.

„Zahvaljujem Ministarstvu odbrane BiH i svim spotskim savezima koji su prepoznali mogućnosti ove inicijative, kako bismo mi sportisti imali još bolje uslove rada, da u jakoj međunarodnoj konkurenciji budemo još bolji u postizanju naših rezultata,“ zaključio je Tuka.

Gala noć borilačkih vještina OS BiH 2026. potom je nastavljana u ringu dvorane hotela „Hills“, mečevima boksa i kikboksa, u prisutnosti visokih zvanica iz MO BiH, članova generalskog kora OS BiH, predstavnika Olimpijskog komiteta BiH i pojedinih domaćih sportskih saveza, stranih vojnodiplomatskih predstavnika u BiH, sigurnosnih agencija, NATO-a i EUFOR-a, a poseban gost bio je Nj.E. Lee Seungbuhm, ambasador Republike Koreje u BiH.

Program je uveličan i umjetničkom izvedbom violinistice Lejle Piljević, a posebnost događaja bila je atraktivna demonstracija taekwondo formi, samoobrane i borilačkih sposobnosti Demo tima Republike Koreje.