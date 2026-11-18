Svjetska sedmica svjesnosti o antimikrobnoj rezistenciji (World AMR Awareness Week – WAAW) globalna je kampanja čiji je cilj podizanje svijesti i unapređenje razumijevanja antimikrobne rezistencije (AMR), kao i poticanje globalnog djelovanja usmjerenog na suzbijanje pojave i širenja infekcija uzrokovanih mikroorganizmima otpornim na lijekove. Obilježava se svake godine od 18. do 24. novembra.

Antimikrobna rezistencija nastaje kada bakterije, virusi, gljivice i paraziti prestanu reagovati na lijekove namijenjene njihovom uništavanju ili suzbijanju. S porastom otpornosti na lijekove, antimikrobni lijekovi, poput antibiotika, antimikotika, antivirusnih i antiparazitskih lijekova, gube djelotvornost, a liječenje infekcija postaje sve teže ili čak nemoguće.

Tema Svjetske sedmice svjesnosti o antimikrobnoj rezistenciji za 2026. godinu glasi: „Jedno zdravlje, zajedničko djelovanje – spriječimo antimikrobnu rezistenciju već sada“ (One Health, One Action: Prevent AMR Now).

Naš svijet danas je povezaniji nego ikada, a zdravlje ljudi, životinja i životne sredine, kao i proizvodnja hrane i ekonomska stabilnost, međusobno su uslovljeni. Pojava i širenje uzročnika bolesti otpornih na antimikrobne lijekove predstavljaju prijetnju ne samo zdravlju ljudi i životinja već i sigurnosti hrane, ekonomskom razvoju i održivosti društva. Istovremeno, stanje životne sredine i zagađenje mogu doprinijeti nastanku i širenju antimikrobne rezistencije.

Antimikrobna rezistencija više nije izazov budućnosti – ona predstavlja globalnu prijetnju.

Bakterijska antimikrobna rezistencija već je povezana s više od 4,7 miliona smrtnih slučajeva godišnje. Bez hitnog djelovanja, do 2050. godine antimikrobna rezistencija mogla bi uzrokovati čak 39 miliona smrtnih slučajeva, uz godišnje troškove za globalnu ekonomiju veće od 3,4 biliona američkih dolara, pri čemu će posljedice nesrazmjerno više pogađati zemlje s niskim i srednjim dohotkom.

Širom svijeta vlade, zdravstveni radnici, veterinari, stručnjaci za zaštitu životne sredine, poljoprivrednici, istraživači i zajednice poduzimaju aktivnosti na sprečavanju antimikrobne rezistencije. Te aktivnosti uključuju unapređenje dostupnosti antimikrobnih lijekova, njihovu odgovornu upotrebu i sigurno zbrinjavanje, jačanje sistema vodosnabdijevanja, sanitacije i higijene, promociju održivih prehrambenih sistema, dijagnostike i vakcinacije, smanjenje zagađenja i zaštitu životne sredine. Svaka aktivnost je važna.

Svjetska sedmica svjesnosti o antimikrobnoj rezistenciji 2026. godine posebno ističe ovu zajedničku odgovornost. Pod sloganom „Jedno zdravlje, zajedničko djelovanje – spriječimo antimikrobnu rezistenciju već sada“, kampanja poziva sve da daju svoj doprinos, uz prepoznavanje činjenice da su zdravlje ljudi, životinja i biljaka te stanje životne sredine međusobno usko povezani i da aktivnosti u jednom sektoru mogu uticati na sve ostale.

Globalni akcioni plan za antimikrobnu rezistenciju 2026–2036.

Ažurirani Globalni akcioni plan za antimikrobnu rezistenciju za period 2026–2036. dodatno osnažuje ovu viziju. Poziva sve zemlje i sektore na zajedničko djelovanje u skladu s pristupom „Jedno zdravlje“ (One Health), s ciljem sprečavanja i suzbijanja antimikrobne rezistencije.

Plan postavlja globalne ciljeve, uključujući smanjenje broja smrtnih slučajeva kod ljudi povezanih s bakterijskom antimikrobnom rezistencijom, smanjenje globalne upotrebe antimikrobnih lijekova, posebno u poljoprivredno-prehrambenim sistemima te svođenje na najmanju moguću mjeru zagađenja životne sredine mikroorganizmima otpornim na antimikrobne lijekove i ostacima antimikrobnih supstanci.

Cilj je jednostavan, ali od presudne važnosti: očuvati djelotvornost lijekova koji spašavaju živote, spriječiti infekcije i zaštititi zdravlje ljudi, životinja i biljaka, kao i životnu sredinu.

Poduzmite jednu konkretnu aktivnost

Tokom Svjetske sedmice svjesnosti o antimikrobnoj rezistenciji 2026. godine svako ima svoju ulogu. Bez obzira na to jeste li donosilac odluka, zdravstveni radnik, veterinar, poljoprivrednik, stručnjak za zaštitu životne sredine ili član zajednice, vaše aktivnosti su važne.

Zajedničkim djelovanjem, primjenom pristupa „Jedno zdravlje“ i poduzimanjem konkretnih aktivnosti možemo spriječiti i ograničiti širenje antimikrobne rezistencije, zaštititi zdravlje ljudi, životinja i biljaka te životnu sredinu, ojačati prehrambene sisteme i podržati otpornije ekonomije.

Na taj način doprinosimo održivijoj budućnosti za generacije koje dolaze.