U utorak 17.11.2026. umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje u večernjim satima. Tokom noći na srijedu jače padavine su na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Po kotlinama u Bosni će biti magle dio prijepodneva. Vjetar je umjerene jačine južnog smjera. Jakih udara juga će biti u drugoj polovini dana. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 8°C, na jugu do 12°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19°C.

U srijedu 18.11.2026. umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Glavnina padavina je u jutarnjim satima. Veći dio dana se očekuju povremeni lokalni pljuskovi koji će biti češći na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jakih udara juga će biti prije podne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20°C.

U četvrtak 19.11.2026. novo naoblačenje sa zapada će usloviti kišu i pljuskove. Većina padavina je u drugoj polovini dana. Jače padavine se očekuju u poslijepodnevnim satima na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Prestanak padavina u noći na petak. Prije podne slabo jugo. U drugoj polovini dana će biti jakog vjetra zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11°C, na jugu do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18°C.

U petak 20.11.2026. smanjenje oblačnosti je izgledno u jutarnjim satima. Po kotlinama u Bosni će biti magle i niske naoblake dio prijepodneva. U drugoj polovini dana povremeni lokalni pljuskovi su mogući u Hercegovini i jugozapadu Bosne. Vjetar je umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 8°C, na jugu do 12°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18°C.