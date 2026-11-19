FBiH odobrila 225.000 KM za nove aviolinije iz Sarajeva i Mostara te 87.821 KM za promociju turizma.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma odobrilo je 225.000 KM za sufinansiranje uspostave novih aviolinija na aerodromima u Sarajevu i Mostaru. Sredstva su raspoređena u okviru programa razvoja turizma u Federaciji BiH za 2026. godinu, dok je dodatnih 87.821 KM odobreno za projekte promocije turističkih destinacija, saznaje Akta.ba.

Prema konačnoj odluci o izboru korisnika sredstava, koju je Federalno ministarstvo okoliša i turizma donijelo 17. novembra, a koja je objavljena 18. novembra 2026. godine, ukupno je odobreno 312.821 KM za osam projekata kroz programe 3A i 3B.

Riječ je o sredstvima iz tekućeg transfera za razvoj turizma u Federaciji BiH, a korisnici su odabrani nakon provedenog javnog poziva.

Sarajevskom aerodromu 150.000 KM, Mostaru upola manje

Najveći pojedinačni iznos odobren je Međunarodnom aerodromu Sarajevo, koji je za sufinansiranje uspostave novih aviolinija dobio 150.000 KM. Projekt sarajevskog aerodroma ocijenjen je sa 100 bodova.

Međunarodnoj zračnoj luci Mostar odobreno je 75.000 KM za projekt „Unapređenje mrežne povezanosti Zračne luke Mostar“, koji je na rang-listi ostvario 70 bodova.

Oba projekta odabrana su u okviru Programa 3A, namijenjenog sufinansiranju uspostave novih aviolinija u funkciji razvoja turizma Federacije BiH.

U objavljenoj odluci nisu precizirane destinacije na koje bi se nove linije odnosile, niti rokovi njihovog eventualnog uspostavljanja.

Još 87.821 KM za promociju turističkih destinacija

Osim podrške aerodromima, Ministarstvo je kroz Program 3B odobrilo sredstva za šest projekata organizacije takozvanih FAM putovanja, čiji je cilj predstavljanje turističkih potencijala Federacije BiH turističkim agencijama, organizatorima putovanja i drugim učesnicima turističkog tržišta.

Najveći iznos u ovom programu, 20.000 KM, dodijeljen je sarajevskoj kompaniji E-Mobilnost (E387) za projekt “Upoznaj Federaciju BiH – FAM Trip za promociju turističkih destinacija i potencijala”.

Kompanija Hotel Hercegovina Resort iz Mostara dobila je 19.995 KM za promociju turističkih potencijala Mostara i Hercegovine kroz organizaciju FAM putovanja za turističke agencije i medije, pod nazivom “Advent u Mostaru”.

Kompaniji Continental Adventure iz Livna odobreno je 19.720 KM za promociju gastronomske i turističke ponude Kantona 10.

Turistička zajednica Zeničko-dobojskog kantona dobila je 16.600 KM za projekt “Dolina kraljeva i kamenih tajni”, usmjeren na stratešku promociju turističke rute ovog kantona kroz FAM putovanje.

Za promociju turističkih potencijala Federacije BiH na tržištu Velike Britanije kompaniji Bosnian Tour Operator iz Sarajeva odobreno je 7.500 KM, dok je turistička agencija Meet Bosnia dobila 4.006 KM za projekt „Bosnia and Herzegovina Beyond the Ordinary“.

Sredstva raspoređena nakon javnog poziva

Javni poziv za raspodjelu sredstava u okviru programa 3A i 3B objavljen je 1. oktobra 2026. godine.

Nakon provjere formalno-pravnih uslova i ocjenjivanja pristiglih prijava, Ministarstvo je objavilo preliminarnu listu, a potom i konačnu odluku o izboru korisnika.

Od ukupno odobrenih 312.821 KM, najveći dio, odnosno približno 72 posto, usmjeren je na podršku uspostavljanju novih aviolinija, dok je preostalih 28 posto namijenjeno promociji turističkih destinacija.

Odluka je stupila na snagu danom donošenja, 17. novembra 2026. godine.