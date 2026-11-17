Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će okončati još jedan izuzetno uspješan nastup u ovom ciklusu Lige nacija.

Izabranici Sergeja Barbareza osvajanjem drugog mjesta u grupi ispunili su dva cilja – osiguran drugi šešir na žrijebu grupa kvalifikacija za plasman na Evropsko prvenstvo kao i baraž za ulazak u elitni razred Lige nacija. Sve to kolo prije kraja takmičenja.

S toga će večerašnja utakmica našem selektoru i stručnom štabu poslužiti više kao test, a sigurno je da će ovo biti prilika i za neke igrače iz drugog plana da pokažu koliko znaju i da se na njih može računati.

Protivnik je Rumunija, jedna od onih selekcija koje smo u prošlosti itekako znali dobiti. Do sada smo sa njima odigrali devet utakmica, a slavili smo u njih pet, od toga na posljednja tri meča.

Predstojeću utakmicu najavio je i naš selektor na jučerašnjoj pressici.

“Svaka utakmica je važna, uzet ćemo je 100% za ozbiljno. Rumunija je u fazi stvaranja, bit će ambiciozni i očekujem ozbiljnu utakmicu. Drago nam je što igramo završnu utakmicu kod kuće, da našim navijačima i građanima poklonimo pozitivan rezultat”.

Barbarez je istakao da je sretan zbog načina na koji je njegov tim odigrao drugo poluvrijeme i što se nije predao nakon što je poslije prvog gubio sa 3:0.

“Mentalitet je postao naša jača strana i to me raduje. Volio bih da u budućnosti imamo više drugih, a manje prvih poluvremena kao protiv Švedske. Sve je proces”.

Nakon ovog meča Bosnu i Hercegovinu očekuju dvoboji baraža za plasman u A diviziju Lige nacija. Ti se mečevi igraju u martu mjesecu naredne godine, dok kvalifikacije za EP kreću u junu.

Kada je riječ o mogućim protivnicima u baražu za plasman u Ligu A Lige nacija, reprezentaciju BiH očekuje jedan od četiri rivala, a među najizglednijima su selekcije Velsa, Hrvatske, Srbije i Norveške.

Prema simulaciji koju je objavio “Football Meets Data”, najveće šanse da se nađu na putu Zmajevima ima Vels (23,8 posto). Slijedi Hrvatska sa 23 posto, dok Srbija ima 19 posto šansi da bude protivnik reprezentacije BiH. Norveška je četvrta sa 17 posto.