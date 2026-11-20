Nakon okončanja žalbenog postupka, Ministarstvo unutrašnjih poslova TK objavilo je listu kandidata koji su stekli pravo na polaganje pismenog testa, a provjera znanja zakazana je za nedjelju, 22. novembra.

Interes za zaposlenje znatno je veći od broja raspoloživih radnih mjesta.

Naime, za popunjavanje 300 slobodnih radnih mjesta u početnom činu policajca u Tuzlanskom kantonu konkurisalo je ukupno 946 kandidata koji su prošli dosadašnje faze konkursne procedure i stekli pravo pristupa testiranju.

Konkurs za prijem novih policijskih službenika raspisan je 23. septembra ove godine, a nakon razmatranja žalbi Komisija za izbor objavila je konačnu listu kandidata koji mogu nastaviti proceduru selekcije.

Pismena provjera znanja i izrada pisanog rada bit će organizovani u prostorijama Kampusa Univerziteta u Tuzli, odnosno u bivšoj kasarni Husein-kapetan Gradaščević, u ulici Armije BiH bb.

Testiranje će se odvijati u dvije grupe te su kandidati čije su identifikacijske šifre od 0001 do 00497 na rasporedu u 8:30 sati, dok će druga grupa, sa šiframa od 00498 do 01012, test polagati s početkom u 11 sati.

Kako je navedeno, prilikom dolaska na testiranje, kandidati moraju imati ličnu kartu, potvrdu o prijemu prijave na konkurs s dodijeljenim identifikacionim brojem te hemijsku olovku s plavim mastilom.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova TK posebno naglašavaju da je prisustvo testiranju obavezno te da će kandidati koji se né pojave u predviđenom terminu biti eliminisani iz daljnjeg postupka odabira.

Nakon pismenog testiranja slijede naredne faze selekcije, kroz koje će se utvrditi koji kandidati ispunjavaju uslove za prijem u policijsku službu.