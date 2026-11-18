U šestom kolu grupe B4 UEFA Lige nacija, na stadionu Bilino polje u Zenici, Bosna i Hercegovina pobijedila je Rumuniju 2:1

Gosti su poveli već u 6. minuti. Rumunija je brzo prenijela loptu na polovinu Bosne i Hercegovine, a Daniel Bîrligea je sa 15 metara, nakon dodavanja Dennisa Mana, pogodio za 0:1. Zmajevi su odgovorili u 8. minuti, kada je poslije kornera Benjamin Tahirović šutirao pored gola. U 20. minuti Bîrligea je ponovo pronašao prostor za udarac i iskosa sa lijeve strane pucao, ali je Martin Zlomislić odbranio. U 23. minuti Amar Memić je centrirao sa desne strane, lopta je stigla do Kerima Alajbegovića, koji je iskosa sa deset metara šutirao pored gola. U 29. minuti Ermin Mahmić je pucao sa više od 20 metara, no golman Rumunije Otto Hindrich bio je dobro postavljen i bez problema uhvatio loptu. Zmajevi su izjednačili u 44. minuti. Mahmić je centrirao sa desne strane, a Tahirović je iskoristio grešku i nesporazum u odbrani Rumunije i poslao loptu u mrežu za 1:1.

Drugo poluvrijeme počelo je pritiskom gostiju. U 48. minuti, nakon kornera sa lijeve strane, nastala je gužva pred golom Bosne i Hercegovine, a Zlomislić je odlično intervenisao nakon pokušaja Bîrligee. U 52. minuti Rumunija je opasno napala, a Zlomislić je ponovo odbranio Bîrligeein udarac. U 79. minuti Zmajevi su imali odličnu priliku. Memić je ubacio sa desne strane, Ermedin Demirović je natrčao na loptu, ali je golman Rumunije odbranio njegov udarac iz neposredne blizine. Pobjednički gol pao je u 82. minuti. Esmir Bajraktarević je primio loptu u šesnaestercu od Alajbegovića, okrenuo se, pronašao prostor za udarac i poslao loptu pod prečku za 2:1. Do kraja utakmice rezultat se nije mijenjao.

U drugoj utakmici grupe Poljska i Švedska su odigrale 1:1. Švedska je grupu završila na prvom mjestu sa 14 bodova, Bosna i Hercegovina je druga sa 11, Poljska je treća sa pet, a Rumunija četvrta sa tri boda. Bosna i Hercegovina igrat će baraž za plasman u Ligu A UEFA Lige nacija i bit će u drugom šeširu za kvalifikacije za EURO.