Kino Srebrenik: Danas od 13 sati “Mačak u šeširu”

U Kinu Srebrenik danas (subota, 14. novembra) od 13 sati za najmladje ljubitelje filma, animirana savremena interpretacija klasika dr. Seussa donosi posve novu epsku pustolovinu u kojoj vladaju nestašluk, čarolija i razigranost. Kada u dom dvoje djece neočekivano uđe ekscentrični i šarmantno nepredvidivi Mačak u šeširu, njihov se miran dan pretvara u živahnu avanturu ispunjenu čudesima, haosom i maštovitim iznenađenjima. Svojim nepodopštinama i neiscrpnom domišljatošću preokreće svijet naglavačke, a usred šarenog meteža djeca otkrivaju snagu kreativnosti, hrabrosti i zajedništva.

Dragi mališani, očekuje vas prava filmska poslastica u Kinu Srebrenik.