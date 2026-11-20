Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će saznati protivnika u baražu za plasman u elitnu A diviziju Lige nacija. Žrijeb počinje u 12 sati, a Zmajevi bi mogli odmjeriti snage s jednom od četiri evropske reprezentacije.

Izabranici Sergeja Barbareza grupnu fazu Lige nacija završili su na drugom mjestu, čime su osigurali priliku da se kroz dodatne utakmice izbore za nastup u najjačem rangu ovog UEFA-inog takmičenja u sezoni 2028/29.

Osim plasmana u baraž, ostvareni rezultat donio je reprezentaciji BiH i mjesto u drugom šeširu za žrijeb kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028. godine.

Četiri moguća protivnika Zmajeva

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u baražu može igrati protiv Hrvatske, Srbije, Danske ili Velsa.

Riječ je o selekcijama koje dolaze iz A divizije, dok će Zmajevi pokušati napraviti iskorak iz Lige B u najviši rang takmičenja.

Bosna i Hercegovina neće imati status nosioca u žrijebu, što znači da će prvi susret igrati pred domaćim navijačima, dok je revanš na programu u gostima.

Gdje gledati žrijeb?

Žrijeb parova baraža Lige nacija počinje danas u 12:00 sati, a direktan televizijski prijenos osiguran je na BHT1.

Tada će biti poznato hoće li Zmajevi odmjeriti snage s Hrvatskom, Srbijom, Danskom ili Velsom.

Kada se igraju utakmice baraža?

Prve utakmice planirane su u periodu od 25. do 27. marta, dok će revanši biti odigrani tri dana nakon prvih susreta.

Pobjednik dvomeča osigurat će nastup u A diviziji Lige nacija, dok će poraženi igrati u Ligi B.

Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine ovo će biti prilika da se plasira među najbolje evropske selekcije u narednom izdanju takmičenja.