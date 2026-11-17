Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20:45 sati na stadionu Bilino polje u Zenici dočekuje Rumuniju u posljednjem kolu grupne faze Lige nacija. Izabranici selektora Sergeja Barbareza već su osigurali drugo mjesto u grupi B4 i plasman u baraž za ulazak u elitnu A diviziju, ali žele takmičenje završiti pobjedom pred domaćim navijačima.

Zmajevi su kolo prije kraja ostvarili dva važna cilja. Osim plasmana u doigravanje za najviši rang Lige nacija, osigurali su i drugi šešir na žrijebu kvalifikacionih grupa za Evropsko prvenstvo.

Selektor Sergej Barbarez najavio je ozbiljan pristup utakmici, uprkos činjenici da njen rezultat neće promijeniti plasman Bosne i Hercegovine na tabeli.

„Svaka utakmica je važna, uzet ćemo je 100 posto ozbiljno. Rumunija je u fazi stvaranja, bit će ambiciozni i očekujem ozbiljnu utakmicu. Drago nam je što igramo završnu utakmicu kod kuće, da našim navijačima i građanima poklonimo pozitivan rezultat“, izjavio je Barbarez.

Pravdu na večerašnjoj utakmici dijeliće Španac José María Sánchez, a pomagaće mu sunarodnici Raúl Cabañero i Iñigo Prieto. Četvrti sudija je Juan Martínez Munuera, dok će u VAR sobi biti César Soto Grado i Alejandro Muñiz Ruiz.

Bosna i Hercegovina i Rumunija do sada su se sastale devet puta, a uspješnija je naša selekcija sa pet pobjeda, dok su Rumuni slavili u četiri susreta. Nijedan međusobni duel nije završen neriješenim rezultatom.

Utakmica Bosna i Hercegovina–Rumunija biće odigrana danas, 17. novembra, na stadionu „Bilino polje“ u Zenici sa početkom u 20:45 sati.