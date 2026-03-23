MUP TK: Pronađeno i oduzeto preko 3 kg opojne droge, dva lica kojima je oduzeta sloboda predata Tužilaštvu

Policijski službenici Uprave policije MUP TK, istražitelji Sektora kriminalističke policije/Odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga su u saradnji sa Policijom Brčko distrikta, postupajući po naredbi Općinskog suda u Srebreniku i uz saglasnost dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, u dane 20. i 21.3.2026. godine, izvršili pretresanje putničkog motornog vozila korisnika I.N. (1999) iz Orašja, te kuća, pomoćnih objekata i dvorišta korisnika A.T (1991) iz Brčkog, kao i lica A.T. i I.N. zatečenih u predmetnom putničkom motornom vozilu.

Prilikom pretresanja pronađeni su i privremeno oduzeti slijedeći predmeti: više pakovanja sa sadržajem biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu Cannabis Sativa ukupne mase oko 3 kg., više pakovanja sa sadržajem bijele materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu Cocaine ukupne mase oko 200 grama, materija u kristalima koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu MDMA, digitalne vage za precizno mjerenje, mobilni telefoni, pištolj-revolver, puška NN marke i NN kalibra sa okvirom i pripadajućom municijom, kao i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa zloupotrebom opojnih droga i nedozvoljenim držanjem oružja.

Pronađene materije biće predmetom vještačenja, te će biti korištene kao dokazi u kasnijem postupku.

Po nalogu dežurnog kantonalnog tužioca, licima A.T. i I.N., je oduzeta sloboda zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine – Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i krivično djelo iz člana 371. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine – Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih naprava, te su isti, nakon kriminalističke obrade uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predati u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Uprava policije MUP TK-a će i u narednom periodu, u skladu sa programskim ciljevima i strateškim opredjeljenjem, provoditi intenzivne aktivnosti na sprečavanju i suzbijanju nelegalne proizvodnje i prometa opojnih droga, kao i drugih krivičnih djela, a sve u cilju unapređenja sigurnosti građana i zaštite zajednice od svih oblika kriminaliteta.