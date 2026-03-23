Održan Bajramski koncert u Srebreniku : Hor “Hamza” oduševio publiku

U Srebreniku je sinoć održan veliki Bajramski koncert poznatog sarajevskog hora “Hamza”.


Koncert je upriličen u Velikoj dvorani Doma kulture Srebrenik, gdje je publika imati priliku istinski uživati u bogatom programu duhovne muzike i ilahija po kojima je ovaj hor prepoznatljiv širom Bosne i Hercegovine.

Posebno lijep detalj bio je kada su se najmlađi srebreničani pridružili horu na bini i zajednički izveli ilahiju Ramazan.


Organizator događaja je Grad Srebrenik, a koncert se je održan pokroviteljstvom gradonačelnika Adnana Bjelića.


Tehnički realizator bio je JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik. 

Hor „Hazreti Hamza“ nastao je ratne 1993. godine, a oformila ga je grupa dječaka, polaznika mektepske nastave u istoimenom mesdžidu na Alipašinom Polju, kao bijeg iz ružne stvarnosti tog perioda. Članovi hora „Hamza“, kako se sad i zvanično zovu, sinoć su u Srebreniku publici priredili jedno prelijepo veče u duhu velikog blagdana.

