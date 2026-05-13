Akcija širom BiH zbog iskorištavanja djece

Policijski službenici Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske, u saradnji s pripadnicima Policijske uprave Bijeljina, MUP-a Republike Srbije i MUP-a Tuzlanskog kantona, provode međunarodnu akciju „Karika“.

Akcija se realizuje pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, a usmjerena je na otkrivanje i dokazivanje krivičnih djela koja se odnose na zaštitu djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja na internetu.

U akciji je uhapšeno šest osoba, B.A. i P.D. iz Bijeljine, D.T. iz Lopara, D.N. iz Ugljevika, E.M. iz Gradačca i B.V. iz Srbije. Oni se sumnjiče za krivična djela iskorištavanje kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja, iskorištavanje djece za pornografiju i upoznavanje djece sa pornografijom.

Po naredbama nadležnih sudova, izvršeni su pretresi na sedam lokacija, uključujući stambene objekte, vozila i pokretne stvari na području Bijeljine, Ugljevika, Lopara i Gradačca, koje koriste osobe povezane s navedenim krivičnim djelima.