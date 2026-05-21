Pojačane kontrole u FBiH uoči Kurban-bajrama: Kupovina samo uz dokumente

Federalna uprava za inspekcijske poslove najavila pojačane nadzore nad prometom i pripremom kurbana. Obavezni pregledi i posjedovanje dokumentacije.

Federalna uprava za inspekcijske poslove saopštila je da će uoči predstojećeg islamskog praznika Kurban-bajrama vršiti pojačane inspekcijske nadzore nad nabavkom, prometom i pripremom kurbana na cijelom području Federacije Bosne i Hercegovine.

Inspekcijski nadzor se provodi sa primarnim ciljem da se osigura da kurbansko meso, koje će se naći na trpezama građana, bude maksimalno sigurno, zdravstveno ispravno i u potpunosti u skladu sa zakonskim propisima.

Ove aktivnosti se realizuju u bliskoj saradnji s Rijasetom Islamske zajednice u BiH i Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

U zvaničnom saopštenju, nadležni su podsjetili sve subjekte koji se bave uzgojem i prodajom na njihove jasne zakonske obaveze.

Sam proces obrade i pripreme mesa mora se obavljati isključivo u registrovanim klaonicama pod stalnim nadzorom veterinarske inspekcije.

Prodaja je dozvoljena samo na onim mjestima koja posjeduju zvaničnu veterinarsko-zdravstvenu saglasnost. Također, životinje moraju biti propisno obilježene ušnim markicama i posjedovati svjedočanstvo o zdravstvenom stanju koje izdaje ovlašteni veterinar.

Posebna pažnja skreće se i na postupanje sa nusproizvodima, pa se otpadni materijal mora odlagati na propisan način, u skladu sa strogim higijenskim i ekološkim standardima.

Stroga zabrana ulične prodaje i apel građanima

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove ističu da je strogo zabranjena nelegalna prodaja na ulicama i improvizovanim štandovima.

Zbog toga se apeluje na građane da meso kupuju isključivo od ovlaštenih prodavača i da prilikom kupovine uvijek traže prateću dokumentaciju koja predstavlja dokaz o zdravlju životinja.

Dokumentacija je garancija da je životinja pregledana, da je prošla veterinarsku kontrolu i da je cijeli proces obrade izvršen po propisima. To znači da je meso čisto, zdravstveno ispravno i sigurno za ljudsku upotrebu.

Na taj način građani čuvaju svoje zdravlje, zdravlje svoje porodice, ali i šire zajednice, izjavila je glavna federalna veterinarska inspektorica Vasvija Zubčević Kobilić.

Inspekcijski organi su pozvali građane da sve uočene nepravilnosti, poput nelegalne prodaje stoke i mesa, loših higijenskih uslova ili nepropisnog odlaganja otpada, odmah prijave nadležnim inspekcijskim organima ili komunalnim redarima.

