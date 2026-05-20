Servisne informacije: Danas i sutra planska isključenja električne energije

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika nije bilo događaja koji bi zahtijevali intervenciju policije.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 76 pregleda, 1 kućna posjeta i 2 terenske intervencije, 5 pacijenta je, sanitetskim vozilom prevezeno u UKC Tuzla na dalje pretrage.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a rođeno je sedam beba, tri djevojčice i četiri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica i tri dječaka.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

danas 20.05.2026. godine (srijeda) na području Grada Srebrenika u naseljima: Gornji Potpeć, Mićići, Kurtući, Zahirovići, Like i Straža u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 21.05.2026. godine (četvrtak) na području Grada Srebrenika:

– u dijelu naselja u Špionici Donjoj oko Tekije u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

– u naselju Novo Naselje Polje u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

VODOVOD – Nema najavljenih prekida u isporuci vode iz gradskog vodovodnog sistema.