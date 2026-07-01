Klima uređaji nikad traženiji: Servis od 60 KM, ugradnja do 350 KM

Visoke temperature koje su posljednjih dana zahvatile Bosnu i Hercegovinu dovele su do povećane potražnje za klima-uređajima, ali i servisiranjem postojećih. Serviseri i trgovci ističu kako bilježe znatno veći broj poziva i upita nego tokom ostatka godine, a na montažu ili servis čeka se oko dvije sedmice.

Serviser i monter klima-uređaja iz Mostara kaže kako posljednjih godina imaju posla tokom cijele godine, ponajviše zbog nedostatka majstora, ali da je ljetni period tradicionalno najzahtjevniji.

“U posljednjih nekoliko godina imamo dosta poziva tokom cijele godine jer nedostaje majstora, ne samo za klime nego i za ostale zanate. Ljetni period je inače dosta zahtjevan, naročito zbog visokih temperatura. Dobijemo i po nekoliko poziva dnevno, a na termin se u prosjeku čeka od jedne do dvije sedmice”, rekao je.

Dodaje kako se cijena čišćenja klima-uređaja kreće od 60 do 100 KM, ovisno o stanju i modelu uređaja.

“Ugradnja ovisi o jačini klime, visini i metraži instalacije, a osnovna montaža kreće se od 250 do 350 KM i vjerovatno će kroz određeni period biti i skuplja”, istakao je.

Kaže kako se najčešće traži ugradnja novih klima-uređaja, ali da je veliki broj zahtjeva i za servisiranje te čišćenje.

“Nekad građani zovu zbog servisa misleći da klima ne radi, a zapravo joj je potrebno samo čišćenje, tako da nikad ne možemo precizno znati dolazimo li na servis ili čišćenje. Čišćenje klima-uređaja prvenstveno je važno zbog zdravlja jer bakterije koje se nalaze u uređaju udišemo. Redovno čišćenje preporučuje se svake dvije do tri godine, a time se ujedno produžava i radni vijek klima-uređaja”, pojasnio je.

Iz kompanije Termo klima kazali su Feni kako tokom ljetnih mjeseci bilježe povećanu potražnju za klima-uređajima.

“Dolaskom visokih temperatura bilježimo znatno veći broj upita i narudžbi, kako za kupovinu novih klima-uređaja, tako i za njihovu ugradnju i servisiranje”, istakli su iz Termo klime.

Navode kako je, uz prodaju, osjetno povećan i broj zahtjeva za ugradnjom, servisiranjem te izvođenjem ventilacijskih i rashladnih instalacija.

Ističu i kako se cijena servisa i čišćenja klima-uređaja kreće od 100 KM naviše, ovisno o vrsti i stanju uređaja.

IZVOR:AKTA.BA