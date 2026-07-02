Danas kiša, u narednim danima stabilizacija vremena

Danas u Srebreniku očekuje nas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme uz česte pljuskove i grmljavinu, naročito u jutarnjim i prijepodnevnim satima. Temperature će se kretati od 16°C ujutro do maksimalnih 21°C poslije podne, pa će biti svježije. Vjetar će biti slab do umjeren, povremeno s jačim udarima. Obavezna je vodootporna obuća i kišobran, a preporučujemo slojevito oblačenje jer će poslije podne biti suho i ugodnije. Oprez zbog mogućeg pljuska i tokom večeri.

7 Dana

Narednih sedam dana donosi postepeno stabilizaciju vremena, ali uz povremene nestabilnosti. Petak će biti sunčan i topao sa temperaturom do 28°C, što ga čini najboljim danom za izlet, iako postoji mala šansa za pljusak. Subota i nedjelja su suhe i veoma ugodne sa temperaturama do 27°C, idealne za boravak na otvorenom. Od ponedjeljka do srijede očekuje nas pogoršanje, posebno u utorak i srijedu kada su mogući obilni pljuskovi i grmljavina. Za područje Tuzle, od 2. jula do 2. jula, na snazi je upozorenje na akumuliranu količinu padavina između 15 i 30 litara po metru kvadratnom, koje je već isteklo.

15 Dana

Dugoročna prognoza za Srebrenik pokazuje postepen porast temperatura i stabilizaciju ka kraju sedmice, ali uz povremene pljuskove. Početkom druge sedmice, od ponedjeljka 13. jula, temperature će dostizati 32°C, što će biti najtopliji period. Najbolji dani za putovanje su vikend 11. i 12. juli, kada se očekuje suho i sunčano vrijeme sa temperaturama do 31°C. Od utorka 14. jula pa nadalje, povećava se vjerovatnoća za pljuskove i grmljavinu, posebno srijedu i četvrtak. Za sada nema aktivnih upozorenja za ovaj period, ali pratite daljnje prognoze.

⚠️Kiša žuto Upozorenje za Bosnu i Hercegovinu – region Tuzla

Početak upozorenja: 2. Juli 2026. 06:00

Kraj upozorenja: 2. Juli 2026. 21:59

Akumulirana količina padavina između 15 i 30 litara po metru kvadratnom.

Budite svjesni mogućnosti za lokalno plavljenje manjeg broja imovine, sa lokalnim ometanjem u aktivnostima na otvorenom. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode.