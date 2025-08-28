Policajka iz Tuzle u pritvoru: Prijetila partnerici službenim pištoljem

Općinski sud u Tuzli odredio je pritvor policijskoj službenici Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona Tanji Ostojić, nakon što je prijavljena zbog prijetnji upućenih J. S., ženi s kojom je, prema navodima izvora, bila u emotivnoj vezi.

Policijsku službenicu je, kako saznaju Vijesti.ba, prijavila partnerica zbog ozbiljnih prijetnji, nakon čega je odmah uhapšena.

– Njoj se na teret stavlja krivično djelo ugrožavanje sigurnosti. Ona je prijetila dvjema ženskim osobama. Nije bila na dužnosti u vrijeme prijetnji, ali je imala službeno oružje i prijetila je ubistvom – izjavio je Vedran Alidžanović, glavni tužilac Tužilaštva TK.

Prema informacijama iz istrage, pritvor je određen iz sigurnosnih razloga, a posebno zbog opasnosti da bi se slučaj mogao ponoviti. Izvori navode kako je u javnosti prisutan strah da se ne desi scenario sličan slučaju Elvis Ćustendil, policajca koji je prije nekoliko godina iz službenog pištolja usmrtio Amru Kahrimanović, što je potreslo cijelu BiH.

Ovaj slučaj još jednom je otvorio pitanje psiholoških provjera, kontrole i nadzora nad upotrebom službenog naoružanja od strane policijskih službenika.

Avaz