Više zaposlenih u BiH, prosječna neto plata dostigla 1.698 KM

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom za maj 2026. godine u Federaciji BiH iznosila je 1.698 KM i nominalno je niža za 0,5 posto, a realno viša za 0,5 posto, u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna isplaćena neto plata po zaposlenom za maj 2026. nominalno je viša za 6,8 posto, a realno viša za 1,2 posto.

Prosječna mjesečna isplaćena bruto plata po zaposlenom za maj 2026. u Federaciji BiH iznosila je 2.658 KM i nominalno je niža za 0,4 posto, a realno viša za 0,6 posto u odnosu na prethodni mjesec.

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U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna bruto plata po zaposlenom za maj 2026. nominalno je viša za 7,2 posto, a realno viša za 1,6 posto.

U maju 2026. ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH iznosio je 546.547. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih se povećao za 0,2 posto, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.