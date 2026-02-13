Ssindikata KJKP “Gras”: Smatraju da je za tragičnu tramvajsku nesreću razlog kvar na tramvaju

Iz sindikata KJKP “Gras” oglasili su se saopštenjem za javnost povodom jučerašnje tragedije u kojem navode da vozač nije kriv za nesreću, te da je najvjerovatniji uzrok kvar na tramvaju. Evo njihovog saopštenja:

“GRAS kao i sami uposleni su za period postojanja GRAS-a doživjeli i preživjeli mnogo teških trenutaka, ali ova tragedija od jučer je jedan od najtežih dana u povijesti GRAS-a. I za firmu i za uposlenike. Teško je naći adekvatne riječi u ovom trenutku. Niko od nas sigurno nije želio da se ova tragedija desi. Ono što možemo reći da podržavamo rad institucija i da se nađe razlog koji je prouzrokovao ovu tragediju. Iz našeg iskustva možemo reći da nije do ljudskog faktora tj. smatramo da vozač apsolutno nije odgovoran za ovu tragediju. Isto tako smatramo da je razlog kvar na tramvaju koji se nije mogao predvidjeti. Zbog svega ovoga , stavljamo se na raspolaganje istražnim organima kako bi potkrijepili naš stav. Iskreno se nadamo da će istražni organi sagledati sve činjenice i donijeti pravedan sud o ovoj tragediji. Stavljamo se na raspolaganje porodici nastradalog kao i povrijeđenim i njihovim porodicama za svaku vrstu pomoći”, stoji u saopštenju.

Predsjedništvo Sindikata