U nastavku operativne akcija „Lan“ lišen slobode policijski službenik

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (u daljem tekstu: Agencija) sinoć su (12. 02. 2026. godine), u nastavku operativne akcije „Lan“, lišili slobode policijskog službenika Agencije zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ i „Povreda tajnosti postupka“, propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Nakon kriminalističke obrade u prostorijama Agencije osoba lišena slobode bit će predata u dalju nadležnost Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

Agencija je istovremeno pokrenula interni postupak protiv istog policijskog službenika zbog sumnje u počinjenje teže povrede službene dužnosti, odnosno zlupotrebe službenog položaja, činjenje koje vodi odavanju službene tajne i ponašanje koje narušava ugled policijskog organa.

Agencija najoštrije osuđuje svaki oblik koruptivnog ponašanja, pogotovo u vlastitim redovima, te će se odlučno suprotstaviti svakom vidu nezakonitog ponašanja svojih službenika.