Značajna promjena u Brčkom: U planu ukidanje plaćanja participacije u zdravstvu

Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta uputio Skupštini prijedlog o ukidanju participacije. Građani pred oslobađanjem plaćanja usluga.

Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta uputio je prema Skupštini Brčko distrikta Prijedlog odluke o ukidanju participacije te stavljanju van snage postojeće Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite.

Direktor Fonda Radomir Nikolić saopštio je da je prijedlog prethodno usvojen na sjednici Upravnog odbora Fonda, nakon čega je dobio i saglasnost Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta.

Time su stečeni uslovi da se odluka uputi u skupštinsku proceduru.

Ukoliko Skupština usvoji predloženu odluku, sva osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja biće oslobođena plaćanja participacije za zdravstvene usluge u JZU “Zdravstveni centar Brčko”, rekao je Nikolić.

Ova odluka bi trebala donijeti značajno finansijsko rasterećenje za hiljade građana distrikta, s obzirom na to da su osiguranici do sada morali lično učestvovati u pokrivanju dijela troškova primarne i sekundarne zdravstvene zaštite.

Prema najavama, ukidanje ovih administrativnih taksi pojednostaviće i sam proces pristupa ljekarskim pregledima i procedurama u lokalnim zdravstvenim ustanovama.