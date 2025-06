Sutra kreću kazne za pušenje u zatvorenom:Jedna cigareta vas može koštati 1.500 maraka!

Kazne za kršenje Pravilnika o zabrani pušenja u Federaciji Bosne i Hercegovine počet će se naplaćivati sutra.

Amir Hadžić iz Udruženja hotelijera i restoratera za BHRT je govorio o tome kako će se primjena Pravilnika o zabrani pušenja odraziti na posao ugostitelja.

“Moram da kažem, ide nam na ruku, šesti mjesec je ljetni period, tako da period prilagodbe može trajati još četiri mjeseca, jer u vanjskom prostoru je dozvoljeno korištenje duhana. Kazne su izuzetno rigorozne i velike, ali onaj ko je donio Zakon i propis, ostavio je poslodavcima da primjenjuju Zakon i da ga provode”, rekao je Hadžić.

Ističe da niko nije protiv uvođenja zabrane duhana.

“Svi smo za, ali je to moglo na neki drugi način, kvalitetnije da se riješi. Zar se političari u BiH nisu mogli dogovoriti o zdravlju svojih građana”, pita se Hadžić, aludirajući na činjenicu da se ovaj Zakon zasad primjenjuje samo u FBiH.

Prije 12 mjeseci na snagu su stupile odredbe Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje FBiH, kao i Pravilnik o uslovima za posebne prostore za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja.

Svako neizvršenje rješenja će za sobom povlačiti novčane kazne u skladu sa Zakonom o inspekcijama KS. One iznose od 3.000 KM do 15.000 KM za pravne osobe, od 1.000 KM do 3.000 KM za odgovornu osobu u pravnom subjektu, dok se fizička osoba – poslodavac kažnjava novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 1.500 KM, naglasili su iz KUIP-a KS.