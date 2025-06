Advokati u FBiH značajno povećali cijene usluga

Advokatska komora Federacije BiH donijela je odluku o novoj advokatskoj tarifi koja je posljednji put mijenjana 2003. godine.

Do danas je minimalna radnja za sporove do 5.000 KM iznosila 240 KM + PDV (280 KM), a po novom cjenovniku sada iznosi 448 KM + PDV (524 KM).

Ova odluka je objavljena i Službenim novinama FBiH nakon što je Upravni odbor Advokatske komore FBiH na sjednici održanoj 4. juna 2025. godine donio odluku kojom je utvrđuje vrijednost jednog boda u iznosu od 5,60 KM.

Ranije je vrijednost jednog boda iznosila 3 KM, a sada je vezana za prosječnu platu u FBiH i iznosi 0,4 posto od prosječne plate u FBiH iz oktobra prethodne godine.

Tako će Upravni odbor Advokatske komore FBiH svake godine na osnovu te prosječne plate utvrditi vrijednost jednog boda.

Za građane koji trebaju advokatske usluge to znači sljedeće; za tužbu čija je vrijednost spora do 5.000 KM do sada je bilo 80 bodova puta 3 KM (koliko je iznosio 1 bod), a sada će biti 80 bodova puta 5,60 KM (1 bod po novom) što iznosi 448 KM, bez PDV-a.

U sporovima od 5.000 do 10.000 KM kao osnovica za obračun nagrade advokata u parničnom postupku primjenjuje se 120 bodova itd. RTV SLON