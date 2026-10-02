Tragedija kod Živinica: Pješak smrtno stradao nakon udara automobila

Na magistralnom putu Tuzla – Sarajevo, u mjestu Đurđevik na području grada Živinice, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali putničko motorno vozilo i pješak.

U nesreći je smrtno stradao pješak, muška osoba starije životne dobi.

O nesreći je obaviješten dežurni kantonalni tužilac koji će rukovoditi uviđajem na mjestu događaja, dok će uviđaj obaviti policijski službenici Policijske uprave Živinice.

Saobraćaj je na ovoj dionici magistralnog puta obustavljen do okončanja uviđaja, a odvija se alternativnim pravcima.

Prema informacijama nadležnih, nesreća se dogodila jutros oko 6:05 sati.