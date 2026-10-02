Portal pacijent: Otklanjanje problema sa aplikacijom Moje zdravlje

U posljednjih nekoliko dana Zavod zdravstvenog osiguranja TK je evidentirao određen broj prijava korisnika usluga Pacijent portala “Moje zdravlje“ u smislu poteškoća sa prijavom ili registracijom u aplikaciju na različitim uređajima.

Nadležna služba, odjel za IT i korisničku podršku Zavoda je po svim upitima promptno reagovala, dala savjete i upute korisnicima za ponovno uspostavljanje i nesmetano korištenje aplikacije.

Uz Nastojanja da Pacijent portal nesmetano funkcioniše bez problema, ali s vremena na vrijeme mogu se pojaviti tehnički problemi.

Zavod i ovim putem daje određene smjernice da vam pomognu da brzo riješite probleme kako bi što prije ponovno mogli koristiti i uživati u benefitima koje nudi Portal pacijent “Moje zdravlje“.

Ukoliko imate problema sa prijavom u aplikaciju, konfiguracijom PIN koda ili sl., potrebno je da uradite sljedeće:

Prvi korak je da obrišete aplikaciju „Moje zdravlje“ sa uređaja.

Nakon toga, potrebno je da se prijavite putem internet preglednika (Chrome, Mozilla, Safari i sl.) na web aplikaciju „Moje zdravlje“.

Prilikom prijave sa novog uređaja, nakon što unesete svoju e-mail adresu i lozinku, na Vašu e-mail adresu bit će poslan sigurnosni kod. Taj kod je potrebno unijeti u aplikaciju kako bi se potvrdila prijava.

Nakon uspješne prijave, aplikacija će od Vas tražiti da kreirate vlastiti PIN kod od šest cifara. Taj PIN ćete ubuduće moći koristiti za bržu prijavu na uređaju koji je prepoznat kao pouzdan.

Ukoliko i nakon ovih koraka budete imali poteškoća, tim Tehničke podrške je tu da vam pomogne.

Sve nepravilnosti ili probleme u korištenju aplikacije Moje zdravlje možete prijaviti na portal@zzotk.ba ili direktno u nadležnu poslovnicu zdravstvenog osiguranja u smislu dobivanja potrebnih informacija i stručne pomoći.