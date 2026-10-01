2,5 miliona KM za realizaciju tri važna projekta vodosnabdijevanja na području Srebrenika

Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić danas je u Vladi Tuzlanskog kantona potpisao ugovor o prenosu namjenskog kapitalnog transfera u vrijednosti od 2.500.000 KM za realizaciju tri važna projekta vodosnabdijevanja na području Srebrenika.

Sredstva su namijenjena za:

• Izgradnju distributivne mreže za Tinja Gornja, Tinja Donja, Previle i Potpeć – faza III

• Izgradnju vodovodne mreže za Kurtiće i Zahiroviće – faza II

• Izgradnju potisnog cjevovoda bunara BGD-11 prema glavnom rezervoaru Previle

Ovo je namjenski kapitalni transfer Vlade Tuzlanskog kantona, kroz Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, u okviru programa kojim je Vlada TK za projekte vodosnabdijevanja planirala osigurati ukupno 40 miliona KM.

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić istakao je da je ova mjera pokrenuta na osnovu inicijativa zastupnika u Skupštini TK, koji su ukazivali na konkretne potrebe građana sa terena. Iako vodosnabdijevanje nije direktna nadležnost Kantona, Vlada TK ga je prepoznala kao esencijalnu potrebu građana i prioritet.

-“Za Srebrenik ova podrška ima poseban značaj.

Ovim sredstvima zaokružujemo više od 90 posto finansijske konstrukcije za projekte vodosnabdijevanja na području Tinje i Podorašja. To znači da smo napravili veliki korak prema realizaciji projekata koji će mještanima ovih područja napokon donijeti ono što je osnovna potreba svakog domaćinstva, uredno i pouzdano vodosnabdijevanje.

Istovremeno, ovo je još jedan dokaz kontinuiteta ulaganja u vodovodni sistem Srebrenika.

Ne rješavamo probleme jednokratno. Radimo planski, kroz više faza, projekat po projekat. U vodovodnu infrastrukturu ulažemo sredstva Grada Srebrenika, ali istovremeno aktivno radimo na osiguranju podrške sa viših nivoa vlasti i drugih izvora finansiranja.

Zato su danas posebno važne riječi premijera Halilagića o ravnomjernom razvoju Kantona i tome da potrebe građana moraju biti jednako važne bez obzira na mjesto u kojem žive.

Hvala zastupnicima u Skupštini TK Lejli Vuković i Mandžić Smaji koji su prepoznali potrebe naših građana te podnijeli incijativu za projekte u Srebreniku, ali i Vladi Tuzlanskog kantona i ministarstvima Privrede i Poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva na podršci.

Na nama je sada da sredstva pretvorimo u radove i rezultate na terenu.Da voda dođe do svakog domaćinstva kojem je potrebna”, naveo je Bjelić.