Danas sunčano, lijepo vrijeme i za vikend

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 °C.

U subotu 03.10.2026., sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, na jugu do 15, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 30 °C.

U nedjelju 04.10.2026., sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 29 °C.