Autoput prema Tuzli ulazi u novu fazu: Izabran projektant dionice do Brčkog

Autoceste FBiH izabrale su projektanta za dionicu Orašje – Distrikt Brčko vrijednu 2,03 miliona KM, dok se projektuju i dvije brze ceste.

Realizacija autoceste Orašje – Tuzla napravila je novi konkretan korak. JP Autoceste Federacije BiH izabralo je projektanta za dionicu od Orašja do Distrikta Brčko, dok se paralelno provode postupci za projektovanje dvije brze ceste koje bi trebale unaprijediti cestovnu povezanost Tuzlanskog kantona.

Prema odluci JP Autoceste FBiH od 21. septembra 2026. godine, posao izrade Idejnog i Glavnog projekta autoceste Orašje – Tuzla, na dionici Orašje – Distrikt Brčko, dodijeljen je kompaniji INTEGRA d.o.o. Mostar, javlja Akta.ba.

Vrijednost prihvaćene ponude iznosi 1.735.514,87 KM bez PDV-a, odnosno 2.030.552,40 KM sa PDV-om, uz uračunati popust od 3,5 posto.

Šest ponuda za projektovanje

Tender za ovu dionicu objavljen je u maju ove godine, a procijenjena vrijednost nabavke bila je 2,5 miliona KM bez PDV-a.

Na postupak je pristiglo šest ponuda. Pored INTEGRE, među ponuđačima su bili DIVEL Sarajevo, Institut za građevinarstvo IG Banja Luka te grupe predvođene IPSA Institutom, GIBL-om i AIK-Inženjeringom.

Nakon pregleda ponuda, kao prihvatljive ocijenjene su ponude INTEGRE i DIVEL-a, dok su ostale odbijene zbog neispunjavanja pojedinih zahtjeva tenderske dokumentacije. Kako je kriterij za dodjelu ugovora bila najniža cijena, posao je pripao INTEGRI.

Ovaj postupak ima i dužu historiju. Prethodni tender za projektovanje iste dionice bio je poništen u februaru 2026. godine, nakon čega su Autoceste FBiH pokrenule novi postupak.

Autocesta prema Tuzli projektuje se po dionicama

Dionica Orašje – Distrikt Brčko samo je jedan dio planirane autoceste Orašje – Tuzla.

Prema trenutno objavljenim planovima Autocesta FBiH, projektantske aktivnosti obuhvataju i dionicu na području Distrikta Brčko, kao i pravac Maoča – Tuzla. Za ovaj posljednji dio predviđene su dopuna Idejnog projekta, izrada Glavnog projekta i njegova revizija.

Na dijelu prema Tuzli projekat je već u odmaklijoj administrativnoj fazi. Autoceste FBiH su u maju ove godine objavile javni oglas za sporazumno pribavljanje nekretnina potrebnih za izgradnju dionice Tuzla – Maoča. Javni interes za njenu izgradnju Vlada FBiH utvrdila je još 2022. godine.

Prema dokumentima Autocesta FBiH, za dio pravca prema Tuzli ranije je završen i Glavni projekat, osim dijela trase na kojem postoji pritužba na predloženi položaj trase, a pokrenute su aktivnosti na pribavljanju saglasnosti i eksproprijaciji zemljišta.

Istovremeno se projektuju dvije brze ceste

Dok se na autocesti Orašje – Tuzla bira projektant za dionicu do Brčkog, Autoceste FBiH vode još dva značajna postupka za cestovnu infrastrukturu na području sjeveroistočne BiH.

Prvi se odnosi na izradu Idejnog projekta brze ceste Doboj Istok (entitetska linija) – Gračanica – Šićki Brod.

Riječ je o otvorenom postupku, a nakon posljednje izmjene rok za dostavljanje ponuda pomjeren je na 16. oktobar 2026. godine u 10:30 sati.

Drugi postupak odnosi se na Idejni projekat brze ceste Šićki Brod – Dubrave – Kalesija (entitetska linija).

I ovdje je riječ o otvorenom postupku, a novi rok za dostavljanje ponuda je 19. oktobar 2026. godine u 10:30 sati.

Oba projekta nalaze se i u programu projektantskih aktivnosti Autocesta FBiH, gdje su za pravce Doboj Istok – Gračanica – Šićki Brod i Šićki Brod – Dubrave – Kalesija predviđeni idejni projekti i druge projektantske i konsultantske aktivnosti.

IZVOR:AKTA.BA

https://www.akta.ba/investicije/projekti/208542/autoput-prema-tuzli-ulazi-u-novu-fazu-izabran-projektant-dionice-do-brckog