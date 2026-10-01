Edin Džeko: Osjećam se zbunjeno, za mene je reprezentacija sve

Izvor: BHRT/Reprezentacija.ba (H.S.)

Jedan od najvećih bosanskohercegovačkih fudbalera svih vremena Edin Džeko obratio se javnosti uoči svog oproštaja od reprezentacije Bosne i Hercegovine u sutrašnjoj utakmici sa Švedskom u Zenici. Fudbalski spektakl na Bilinom polju i oproštaj velikog Edina Džeke pratite u programima BHRT-a sutra od 20:45 sati.

“Osjećam se zbunjeno, ne znam šta da osjećam. Želim uživati i pokušati ostvariti dobar rezultat. Dat ćemo sve od sebe jer će utakmica biti emotivna. Za mene reprezentacija znači sve, igrati za nacionalni tim, to je san svakog djeteta, ostvariti sve to s reprezentacijom je najbolje što se desilo u mojoj karijeri”, rekao je Džeko na press konferenciji uoči njegove posljednje utakmice u dresu Zmajeva.

“Sve sam emotivniji, pritisak u grudima, dječački osjećaj kao da treba prvi put da igram utakmicu. Prije i poslije utakmice će biti teško sakriti emocije, ali kad krene zvižduk tu nema razmišljanja o nečemu drugom, to je bitna utakmica za nas, tih 90 minuta glava će biti na pravom mjestu”, poručio je Džeko.

Na pitanje da li je kasno da promijeni odluku, Edin je kazao:

“Ovo je taman, ne bih ja odlučio da nije to to.”

O najdražim trenucima:

“Dva Svjetska prvenstva, to je na neki način bila kruna kvalifikacija, sigurno najljepše za cijelu BiH što se desilo što se tiče fudbalske strane. A gol, možda zadnji protiv Velsa, ima najveću snagu i emociju”, istakao je Džeko.

Podsjećamo, Edin Džeko je u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine debitovao još 2007. godine, a od 2014. je kapiten Zmajeva.

Džeko je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao 151 utakmicu i postigao 73 gola.