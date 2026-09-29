U Tuzli održana 4. IBD Akademija: Stručnjaci iz BiH i regije predstavili savremene aspekte liječenja upalnih bolesti crijeva

U organizaciji Asocijacije gastroenterologa i hepatologa u Bosni i Hercegovini i Odjeljenja za gastroenterologiju i hepatologiju Klinike za interne bolesti JZU UKC Tuzla održana je 4. IBD Akademija.

Organizator je za cilj imao ovogodišnji stručni skup predstaviti kao interaktivnu platformu za razmjenu iskustava i praktičnih znanja iz oblasti upalnih bolesti crijeva.

Četvrto izdanje IBD Akademije okupilo je brojne stručnjake, ljekare i zdravstvene radnike iz Bosne i Hercegovine, kao i eminentne predavače i učesnike iz zemalja regije. Dvodnevni skup bio je prilika za razmjenu savremenih stručnih i naučnih saznanja, iskustava iz kliničke prakse, ali i razgovor o izazovima s kojima se zdravstveni radnici svakodnevno susreću u liječenju pacijenata sa inflamatornim bolestima crijeva.

Predsjednica organizacionog odbora, prof. dr. Mirela Bašić Denjagić je istakla značaj razmjene najnovijih saznanja i iskustava u oblasti upalnih bolesti crijeva, ali i posebno naglasila značaj diskusije u pogledu rješavanja pitanja i dilema sa kojima se kao ljekari susreću u praksi.

“Razgovarali smo o tome može li nam umjetna inteligencija pomoći u dijagnostici i procijeni aktivnosti bolesti. Predstavili pitanje dualne i kombinovane biološke terapije. Razgovarali smo i o terapijskim mogućnostima kod naših pacijenata sa gojaznošću, ali i o tome kako pristupiti boli i drugim simptomima koji su često izazov i onda kada je bolest pod kontrolom, odnosno u remisiji.

Razgovarali smo i o cijeni liječenja i farmakoekonomskim aspektima komplikacija IBD-a, jer svakodnevna klinička praksa ne podrazumijeva samo medicinske odluke, ona sa sobom nosi i organizacijske i ekonomske izazove. I na kraju smo u okviru panel diskusije predstavili te iste ili slične teme, odnosno probleme, te ih sagledali iz različih uglova. Za nas je multidisciplinarnost jedna od revnosti kojima želimo dati posebno mjesto i zato je ovaj stručni skup kao aktivne učesnike imao i medicinske sestare koje imaju izuzetno važnu ulogu u zbrnjavanju pacijenta sa inflamatornim bolestima crijeva. Dakle, u fokusu ovogodišnje Akademije bili su novi terapijski pristupi i mogućnosti, individualizacija terapije i odabir optimalnog pristupa za svakog pacijenta, kao i značaj pravovremenog prepoznavanja i adekvatnog praćenja bolesti. “, istakla je profesorica Bašić Denjagić.

Jedan od najvažnijih zaključaka IBD Akademije jeste da budućnost medicine leži u individualizaciji liječenja. Umjesto dosadašnjih univerzalnih protokola, liječenje se mora maksimalno prilagoditi specifičnoj kliničkoj slici, genetici i individualnom odgovoru svakog pacijenta na terapiju.

Ovogodišnja akademija na kojoj je učestvovalo više od 140 učesnika još jednom je potvrdila visoku važnost regionalne saradnje i kontinuirane edukacije kako bi pacijenti mogli dobiti pristup liječenju po najnovijim evropskim i svjetskim smjernicama, saopštili su iz UKC-a Tuzla.