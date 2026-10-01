Sutra planska isključenja električne energije u više naselja

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom 02.10.2026. godine (petak) na području Grada Srebrenika u naseljima:

Grabovci, Rapatnica Luka, Rapatnica, Uroža, Šahmeri, Behrami, Seona Polja, Dedići, Lipje, Cage, Padališta i dio Dubokog Potoka u vremenu od 08:00 do 09:00 sati.

– u naselju Uroža u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

– u naseljima: Grabovci, Rapatnica Luka, Rapatnica, Lipje, Cage, Badžići, donji Moranci, Uroža, Behrami, Šahmeri, Seona Polja, Dedići, Padališta, Seona i dio Dubokog Potoka u vremenu od 15:00 do 16:00 sati.