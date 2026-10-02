Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona i Uprava policije MUP-a TK pozivaju građane da prijave eventualne neregularnosti i nezakonitosti u izbornom procesu

S ciljem zaštite integriteta izbornog procesa i pravovremenog postupanja po prijavama i saznanjima o eventualnim zloupotrebama, Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona i Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona sačinili su operativni plan postupanja prije i tokom održavanja Općih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedjelju, 4. oktobra 2026. godine.

Operativnim planom predviđen je angažman dežurnih tužilaca i policijskih službenika, koji će tokom izbornog dana postupati po prijavama i drugim saznanjima o eventualnim nezakonitostima u vezi sa izbornim procesom. Po potrebi, bit će angažovani i dodatni dežurni tužioci koji su u pripravnosti.

Na biračkim mjestima i u njihovoj neposrednoj blizini, na propisanoj udaljenosti i u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, bit će prisutni policijski službenici radi očuvanja javnog reda i mira, sigurnosti građana i nesmetanog odvijanja izbornog procesa. Policijski službenici bit će na raspolaganju građanima za prijavu eventualnih nepravilnosti i drugih sigurnosnih događaja.

Tokom cijelog izbornog dana tužiteljica koordinatorica, šefica Odjela za korupciju i privredni kriminal Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, bit će prisutna u Štabu Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, gdje će učestvovati u koordinaciji aktivnosti i postupanja po prijavama i informacijama u vezi sa izbornim procesom.

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona i Uprava policije MUP-a TK ostvaruju saradnju i sa drugim nadležnim institucijama i policijskim agencijama, kao i Centralnom izbornom komisijom Bosne i Hercegovine, u cilju efikasnog postupanja u okviru zakonom propisanih nadležnosti.

Pozivaju se građani da sve sumnje u nezakonitosti, izborne zloupotrebe i druge nepravilnosti za koje smatraju da mogu predstavljati krivično djelo prijave nadležnoj policijskoj stanici, pozivom na broj 122, ili dežurnom kantonalnom tužiocu.

Napominjemo da svaka nepravilnost u izbornom procesu ne mora nužno predstavljati krivično djelo, nego može biti riječ i o povredi izbornih pravila za čije su sankcionisanje nadležni drugi organi, uključujući Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine.