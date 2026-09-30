Utakmica Bosne i Hercegovine i Švedske bit će praćena širom svijeta – prijenos je najavljen na čak 80 TV kanala i streaming platformi u 169 država.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak, 2. oktobra, na stadionu Bilino polje u Zenici dočekuje Švedsku u utakmici Lige nacija, a interes za ovaj susret daleko je premašio granice naše zemlje.

Švedska u Zenicu dolazi kao ozbiljan protivnik, a utakmica bi mogla imati značajnu ulogu u borbi za prvo mjesto u grupi.

Prema trenutno dostupnim podacima, utakmicu Bosne i Hercegovine i Švedske prenosit će čak 80 televizijskih kanala i streaming platformi širom svijeta. Susret će, prema objavljenim informacijama, biti dostupan gledaocima u čak 169 država.

Zmajevi će tako imati priliku igrati pred domaćom publikom, ali i pred velikim brojem gledalaca u različitim dijelovima svijeta.

U Bosni i Hercegovini utakmica će biti dostupna na BHT1, dok je u dostavljenom popisu navedena i Moja TV. U drugim državama susret će prenositi različiti sportski kanali i streaming servisi, prenosi Reprezentacija.ba.

U nastavku donosimo pregled najavljenih emitera prema državama.

Gdje gledati utakmicu BiH – Švedska?

Albanija – L’Équipe Live Foot, SuperSport 5 Digitalb

Alžir – beIN Sports HD 3, beIN Sports English 2, beIN SPORTS CONNECT, TOD

Andora – DAZN Spain, L’Équipe Live Foot

Angola – DStv Now, SuperSport GOtv Football

Angvila – Bluu

Antigva i Barbuda – Bluu

Argentina – ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina