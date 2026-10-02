Njemačka policija zaustavila automobil: Državljanima BiH istekle dozvole za tolerisani boravak

Njemačka policija zaustavila je automobil na autoputu A93 kod Kiefersfeldena, a u vozilu je pronađeno pet državljana BiH kojima su ranije istekle dozvole za tolerisani boravak.

Savezna policija Njemačke privela je u noći između srijede i četvrtka, 30. septembra, vozača iz Crne Gore na autoputu A93 kod Kiefersfeldena zbog sumnje na krijumčarenje ljudi.

Tokom kontrole putničkog automobila policajci su utvrdili da se u vozilu nalazi više osoba nego što ima sjedišta. Zbog toga jedno dijete nije moglo biti propisno vezano sigurnosnim pojasom.

U automobilu je pronađeno pet državljana Bosne i Hercegovine koji nisu imali važeće dokumente za ulazak ili boravak u Njemačkoj. Njihove dozvole za tolerisani boravak, poznate kao Duldung, istekle su u aprilu ove godine.

Zbog sumnje na nezakonit ulazak u zemlju, državljani BiH upućeni su nadležnoj službi za strance, koja će odlučiti o njihovom daljnjem statusu.

Prema navodima putnika, njihovo zajedničko putovanje počelo je u Italiji. Policija je u automobilu pronašla oko 1.500 eura, za koje se sumnja da predstavljaju novac koji su državljani BiH platili vozaču za prevoz.

Te okolnosti predmet su daljnje policijske istrage.

Početne provjere pokazale su da su državljani BiH do aprila ove godine imali regulisan boravak u Njemačkoj, nakon čega su im istekle dozvole za tolerisani boravak.

Vozač iz Crne Gore, koji živi u Schleswig-Holsteinu, policiji je predočio privremenu boravišnu dozvolu i njemačku vozačku dozvolu.

Protiv njega je podnesena prijava zbog sumnje na krijumčarenje ljudi pod opasnim okolnostima. Nakon završetka policijskih mjera pušten je na slobodu, dok se istraga o slučaju nastavlja.