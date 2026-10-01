Sarajevske ćevabdžije odaju počast Džeki, desetka postaje jedanaestka u pola

Na dan utakmice protiv Švedske i oproštaja Edina Džeke od reprezentativnog dresa, članovi Udruženja sarajevskih ćevabdžija poslužit će jedanaestku u pola somuna kao znak zahvalnosti za sve što je kapiten učinio za BiH.

Sarajevski ćevabdžije odlučili su na poseban način obilježiti oproštaj Edina Džeke od reprezentativnog dresa Bosne i Hercegovine. Sutra, na dan utakmice protiv Švedske, u ćevabdžinicama koje su članice Udruženja sarajevskih ćevabdžija služit će se „11 u pola“ umjesto tradicionalne desetke.

Na dan njegovog oproštaja, 2. oktobra, sarajevske ćevabdžinice uključit će se u zajedničku akciju kojom žele uputiti poruku: „Jedno veliko hvala, Edine“.

Umjesto tradicionalne desetke u pola somuna, gostima će tog dana biti servirana jedanaestka u pola somuna, u čast broja 11 koji je Edin Džeko godinama nosio na leđima ponosno predstavljajući reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

„Jer Edin nije bio samo broj 11. Bio je čovjek uz kojeg smo slavili, tugovali, vjerovali i ponosili se. Njegovi golovi, utakmice, pobjede, ali i način na koji je predstavljao Bosnu i Hercegovinu, ostavili su trag koji će biti teško ponoviti.

Zato smo željeli napraviti nešto što je naše, sarajevsko i jednostavno. Nešto što pripada gradu u kojem se ćevap jede s posebnom ljubavlju i u kojem se o velikim ljudima uvijek priča uz pola somuna, luk i čašu razgovora“, poručili su iz Udruženja sarajevskih ćevabdžija.

Istakli su da će „11 u pola“ biti njihov mali znak zahvalnosti za sve godine koje je Džeko poklonio reprezentaciji, za svaki gol koji je navijače dizao na noge i za svaki trenutak zbog kojeg su bili ponosni što upravo on nosi dres Bosne i Hercegovine.

„Edine, hvala ti za sve što si uradio za našu reprezentaciju i Bosnu i Hercegovinu“, poručili su iz Udruženja sarajevskih ćevabdžija najavljujući ovu akciju.

IZVOR:OSLOBODJENJE.BA

https://www.oslobodjenje.ba/vijesti/sarajevo/sarajevske-cevabdzije-odaju-pocast-dzeki-desetka-postaje-jedanaestka-u-pola