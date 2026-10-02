Zmajevi večeras dočekuju Švedsku, Džeko se oprašta od dresa reprezentacije

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će na stadionu Bilino polje u Zenici ugostiti Švedsku u utakmici trećeg kola Lige nacija, ali će rezultat i borba za bodove ovoga puta biti u sjeni jednog posebno emotivnog trenutka.

Edin Džeko večeras će posljednji put obući dres reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Kapiten i najbolji strijelac u historiji Zmajeva od nacionalnog tima oprostit će se nakon 151 odigrane utakmice i 73 postignuta gola, čime će biti zaključeno jedno od najznačajnijih poglavlja u historiji bh. reprezentativnog nogometa.

Džeko je uoči utakmice potvrdio da ostaje pri odluci o završetku reprezentativne karijere, iako su ga mlađi saigrači pokušavali nagovoriti da je promijeni. Tako će upravo Bilino polje, stadion na kojem je odigrao brojne velike utakmice u dresu BiH, biti mjesto njegovog posljednjeg reprezentativnog nastupa.

Zmajevi Džekin oproštaj dočekuju nakon veoma dobrog početka Lige nacija. BiH je najprije u Varšavi odigrala 0:0 protiv Poljske, a potom u Bukureštu savladala Rumuniju sa 4:2. Izabranici Sergeja Barbareza tako nakon dva gostovanja imaju četiri boda.

Švedska je u prva dva kola osvojila šest bodova, ali u Zenicu stiže značajno oslabljena

Selektor BiH Sergej Barbarez najavio je da neće biti kalkulacija, iako Zmajeve nakon Švedske očekuje i utakmica protiv Poljske. Svi bh. reprezentativci su, prema njegovim riječima, zdravi i spremni za večerašnji susret.

BiH i Švedska do sada su odigrale samo jednu međusobnu utakmicu. Bio je to prijateljski susret 2010. godine u Štokholmu, kada je Švedska slavila rezultatom 4:2.

Ipak, večerašnji duel ostat će upamćen prije svega po oproštaju čovjeka koji je više od decenije i po bio jedno od zaštitnih lica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Pred publikom na Bilinom polju Edin Džeko imat će priliku posljednji put istrčati u dresu Zmajeva i završiti reprezentativnu karijeru pred domaćim navijačima.