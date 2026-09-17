Koksara Lukavac više se ne prodaje kao cjelina: Imovina ide “u komadima”

Nakon tri neuspjele prodaje Koksare Lukavac kao cjeline, povjerioci su odlučili imovinu prodavati pojedinačno, kroz proizvodne cjeline.

Nakon tri neuspjela pokušaja prodaje industrijskog giganta “Koksare” Lukavac kao pravnog lica, Odbor povjerilaca donio je odluku da se imovina ubuduće nudi parcijalno, odnosno kroz šest pojedinačnih proizvodnih cjelina.

Naime, Odbor povjerilaca je na sjednici održanoj ove sedmice u prostorijama Opštinskog suda u Tuzli donio odluku kojom se praktično završava pokušaj prodaje “Koksare” kao cjeline.

“Donesena je nova odluka, ide se u treću fazu stečajnog postupka kao zadnju fazu postupka kod unovčenja imovine i u toj fazi će se sada pristupiti pojedinačnoj prodaji po fabrikama”, potvrdio je Almir Bajrić, stečajni upravnik.

“Koksara” je, prema njegovim riječima, sastavljena od šest do sedam proizvodnih cjelina koje imaju različite namjene, proizvodnju, zemljište i pristupnu infrastrukturu.

“Zbog toga će ubuduće svaka od tih cjelina biti predmet posebne prodaje. Odluka dolazi nakon što su propala tri pokušaja da se ‘Koksara’ proda kao pravno lice”, kazao je Bajrić.

Procijenjena vrijednost imovine iznosila je 225,85 miliona KM, dok je u prvom pokušaju početna cijena postavljena na oko 150,6 miliona KM. Ni tada nije bilo kupca.

U drugom pokušaju cijena je spuštena na 119,7 miliona KM, odnosno oko 53 odsto procijenjene vrijednosti. Ni ta prodaja nije uspjela. Treći pokušaj donio je novo sniženje – početna cijena postavljena je na 108,4 miliona KM, što je bilo približno 48 odsto procijenjene vrijednosti “Koksare”.

“Sada se zato odustaje od prodaje pravnog lica i prelazi na prodaju pojedinačnih fabrika. Ono što mi vidimo je da ćemo u prvih mjesec do dva imati određene prodate fabrike, a onda u nastavku ono što bude teže za unovčiti da se izmijeni i nađe način kako da se izmijeni i što prije unovči”, kazao je Bajrić.

Podsjetimo, u februaru se proizvodnja u lukavačkoj “Koksari” ugasila, a odluku je donijela Skupština povjerilaca ovog preduzeća u stečaju, čime je bez posla ostalo oko 500 radnika, potvrdio je tada za “Nezavisne novine” Almir Bajrić, stečajni upravnik “Koksare” Lukavac.

IZVOR:NEZAVISNE