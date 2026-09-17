CIK 20 dana pred Opće izbore suočen s problemima: Nedostaje ljudi, obuka za nove tehnologije nije dovoljna

Obuke biračkih odbora jako su loše, teorijske su i nisu praktične i da zapravo ti ljudi još ne znaju kako primijeniti nove tehnologije na biračkim mjestima na izborni dan, kazao je Jovanović.

Bosna i Hercegovina ulazi u završnicu izbornog procesa, ali i dalje nije izvjesno je li sve spremno za izbore 4. oktobra. Poseban problem predstavlja nedostatak ljudi koji bi trebali raditi na biračkim mjestima, kao i kašnjenje obuka za primjenu novih izbornih tehnologija, objavio je BHRT.

Za održavanje izbora nedostaje više od 2.000 operatera, zbog čega je Centralna izborna komisija (CIK) Bosne i Hercegovine ponovo raspisala konkurs za njihov izbor na biračkim mjestima.

Član CIK-a Irena Hadžiabdić upozorila je da problem nije samo u nedostatku operatera, već i u popunjavanju biračkih odbora.

– Ne samo da nam nedostaje operateri, izborne komisije na terenu imaju problem da imenuju biračke odbore jer politički subjekti nisu dostavili dovoljno prijedloga rezervnog sastava – rekla je Hadžiabdić.

Dodala je da CIK pokušava imenovati predsjednike biračkih odbora, kojih nedostaje još 40, dok je još veći problem nedostatak njihovih zamjenika.

– Tako da će ljudski resursi sigurno biti problem – istaknula je.

Dodatni problem predstavljaju obuke za skenere i biometrijske uređaje koji bi trebali biti korišteni na biračkim mjestima.

Hadžiabdić je kazala da obuke kasne i da ih je potrebno intenzivirati.

Iz Koalicije “Pod lupom”, koja prati izborni proces, upozoravaju da je malo vremena ostalo do izbora.

Direktor Koalicije Dario Jovanović kazao je da su informacije s terena zabrinjavajuće.

– Ono gdje ja imam jako, jako, jako veliku bojazan jeste što smo mi na 20 dana do izbora, a ono što mi dobijamo sa terena jeste da su obuke nestranačkih predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora jako loše, da su teorijske i nisu praktične i da zapravo ti ljudi još ne znaju kako primijeniti nove tehnologije na biračkim mjestima na izborni dan – rekao je Jovanović.

Vehid Šehić iz Koalicije “Pod lupom” kazao je da je dobro što CIK upozorava na probleme s kojima se suočava, ali i da je potrebno zajednički pomoći mu kako bi izborni proces bio proveden u interesu građana i birača.

Opći izbori u Bosni i Hercegovini koštaju gotovo 25 miliona KM, dok je uvođenje novih izbornih tehnologija višegodišnji projekat vrijedan 110,5 miliona KM.