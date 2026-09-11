Tapkaroši već krenuli u akciju: Zarađuju na Džekinom oproštaju od reprezentacije

Nema više ulaznica za utakmicu BiH – Švedska, susreta na kojem će zbogom reprezentaciji Bosne i Hercegovine nakon dvije decenije igranja reći Edin Džeko.

Ulaznice koje je FSBiH pustio u prodaju su rasprodate za 10 minuta što dovoljno govori kakav interes je počeo da vlada za utakmice reprezentacije BiH.

Dodatna vrijednost susreta sa Švedskom je svakako oproštaj Džeke pa nije iznenađenje zašto je zavladala prava pomama za kartama.

Originalne cijene ulaznica bile su tribina ZAPAD 60,00 KM, tribina ISTOK 50,00 KM, tribina SJEVER i JUG 40,00 KM.

Ulaznice za meč BiH – Švedska već je moguće nabaviti na platformama za oglase

Međutim, kako to obično biva ulaznice je moguće nabaviti na platformama za oglas i cijena je naravno veća od originalne.

S obzirom da je kapacitet stadiona Bilino polje 13.000 cijena ulaznica bi kod tapkaroša mogle otići u “neslućene visine”, tj. prodavati se po znatno većim cijenama od originalnih.

Podsjećanja radi, utakmica BiH – Švedska igra se 2. oktobra s početkom u 20:45.