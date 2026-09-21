Završena prva faza rekonstrukcije tuzlanskog porodilišta

U okviru projekta rekonstrukcije i modernizacije prostora i nabavke nove medicinske opreme, koji je Univerzitetski klinički centar Tuzla realizovao uz podršku Vlade Tuzlanskog kantona, Klinika za ginekologiju i akušerstvo dobila je potpuno novi izgled. Odjeljenje za babinjare rekonstrukcijom i adaptacijom prostora sada ima potpuno nove bolesničke sobe i apartmane sa kupatilima.

Prema riječima direktora Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, prof.dr. Šekiba Umihanića, Vlada Tuzlanskog kantona iz budžeta je za ovaj projekat izdvojila 600.000. KM i zahvaljujući toj podršci Klinika za ginekologiju i akušerstvo ambijentalno izgleda poputno drugačije nego ranije. Kako je istakao direktor Umihanić, radovi su se izvodili na prostoru od oko 700m2 i u okviru njih izvršena je potpuna izmjena unutrašnje stolarije, podnih obloga, kompletne elektronenergetske mreže uz instalaciju uređaja za besprekidno napajanje u slučaju nestanka električne energije do kompletne zamjene radijatora, kao i uređenja potpuno novog prostora otvorene rađaone.

Nakon što je okončana prva faza radova, u planu su druga i treća, koje obuhvataju kompletnu rekonstrukciju rađaonske sale i novorođenačkog boksa čime bi Klinika za ginekologiju i akušerstvo prošla kroz totalnu rekonstrukciju.

Tuzlansko porodilište jedno je od najvećih porodilišta u Bosni i Hercegovini, u kojem se na godišnjem nivou obavi oko tri hiljade porođaja i njegova rekonstrukcija i modernizacija predstavljaju veliki iskorak u unapređenju uslova za boravak porodilja i novorođenčadi, saopšteno je iz UKC-a Tuzla.