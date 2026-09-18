Naša stranka obećava “deblokadu” TK

Naša stranka održala je sinoć u Srebreniku predizborni skup pod sloganom “Živimo slobodno”, na kojem su predstavljeni kandidati za sve nivoe vlasti s područja Tuzlanskog kantona.

Kandidati su govorili o saobraćajnoj povezanosti, ekonomskim mjerama, borbi protiv nasilja, ekologiji i drugim temama koje su predstavili kao prioritete u narednom mandatu.

Hasičević najavio četiri mjere

Amir Hasičević, nosilac liste za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, najavio je četiri odluke za koje je rekao da će se naći na sjednici Vlade Federacije BiH.

Prema njegovim riječima, riječ je o ograničavanju marži na gorivo i pelet, “zaključavanju” cijena 100 artikala te proglašenju peleta strateškim energentom.

Nasiha Pozder, federalna ministrica okoliša i turizma, poručila je da Tuzlanski kanton vidi kao industrijsko središte zemlje kojem je, prema njenim riječima, potrebno drugačije upravljanje.

“Kada u oktobru preuzmemo vlast u TK, osigurat ćemo da sredstva s federalnog nivoa budu transparentno i namjenski potrošena”, kazala je Pozder.

Najavili brzu cestu i nove aviolinije

Mirsad Čamdžić, nosilac liste Naše stranke za Skupštinu Tuzlanskog kantona, fokusirao se na saobraćajnu povezanost kantona.

“Planiramo gradnju brze ceste Tuzla – Orašje i povezivanje s Koridorom Vc, modernu željezničku infrastrukturu te subvencioniranje deset novih međunarodnih linija Aerodroma Tuzla”, rekao je Čamdžić.

Čamdžić je i ranije tokom kampanje govorio o “putnoj deblokadi” TK, navodeći povezivanje Tuzle sa Sarajevom, Orašjem i Koridorom Vc kao jedan od prioriteta.

Nadarević-Vodenčarević o nasilju

Amra Nadarević-Vodenčarević, nositeljica liste za Predstavnički dom Parlamenta FBiH, govorila je o borbi protiv nasilja, s posebnim naglaskom na nasilje nad ženama i nasilje u porodici.

“Do 2030. godine uvodimo obavezne psihološke i sigurnosne provjere za sve nosioce oružja, trenutno oduzimanje oružja nasilnicima i elektronski nadzor u vidu nanogica uz zabranu približavanja”, najavila je.

Jasmin Kadić, predsjednik Kantonalnog odbora Naše stranke, kritikovao je aktuelnu vlast u Tuzlanskom kantonu, navodeći stanje u UKC-u Tuzla, Šumama TK, Koksari, kao i slučajeve femicida i vršnjačkog nasilja. Riječ je o političkim ocjenama iznesenim na predizbornom skupu.

Husarić: Fokus na čistom zraku

Amir Husarić, predsjednik Gradskog odbora Naše stranke u Srebreniku, govorio je o ekologiji i kvalitetu zraka.

“Za mene je sloboda čist zrak. Fokus našeg djelovanja bit će energetska obnova domaćinstava, subvencije za ekološko grijanje i prelazak industrije na čiste tehnologije”, rekao je Husarić.

Na skupu su se obratili i kandidati Amila Hodžić, Omer Berbić, Zvjezdan Karadžin i Avdo Babović.