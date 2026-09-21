Potvrđena presuda optuženom za ubistvo i posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, potvrdio je prvostepenu presudu Kantonalnog suda u Tuzli kojom je optuženi Erdžan Buljubašić, zbog krivičnog djela Ubistvo u sticaju sa krivičnim djelom Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga, osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 10 godina i 2 mjeseca, čime je ova presuda postala pravosnažna.

Presudom Kantonalnog suda u Tuzli optuženi je oglašen krivim što je dana 22. februara 2025. godine, u ranim jutarnjim satima, u tuzlanskom naselju Stupine, kada je u njegov stan došao S.S., istom nožem zadao udarac u lijevu natkoljenicu, usljed čega je S.S. naglo počeo da krvari. Optuženi je potom oštećenog umotao u deku i ostavio u stubištu zgrade, pa pokušao očistiti i sakriti tragove krvi. U međuvremenu, na podu stubišta zgrade, usljed vanjskog iskrvavljenja, nastalog kao posljedica oštećenja butne arterije, S.S. je preminuo.

Optuženi je oglašen krivim i što je u svom stanu neovlašteno posjedovao određenu količinu opojne droge.