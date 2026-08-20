Udruženje žrtava i svjedoka genocida: Pojašnjenje pravnog okvira i statusa odluka Mehanizma o zahtjevima za puštanje na slobodu Ratka Mladića

Nakon učestalih javnih istupa i zahtjeva zvaničnika Republike Srbije, predvođenih predsjednikom Aleksandrom Vučićem, u kojima se traži puštanje na slobodu ili upućivanje na liječenje u Srbiju osuđenika Ratka Mladića, ukazujemo na jasne pravne činjenice i procedure koje diktiraju odluke Međunarodnog Rezidualnog Mehanizma za Krivične Sudove (MMKS).

Odluke Mehanizma zasnovane su na sljedećim pravnim i proceduralnim normama:

* Procjena zdravstvenog stanja i medicinske njege: Zahtjevi odbrane za privremeno puštanje na slobodu radi liječenja odbijeni su na osnovu izvještaja nezavisnih medicinskih stručnjaka koje je angažovao Sud. Prema njihovim nalazima, Mladiću je obezbijeđena adekvatna, kontinuirana i specijalizovana medicinska njega unutar pritvorske jedinice u Haagu i zdravstvenih ustanova u Nizozemskoj.

* Pravosnažnost presude i težina krivičnih djela: Ratko Mladić služi pravosnažnu kaznu doživotnog zatvora za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona ili običaja ratovanja. Zbog prirode i težine ovih djela, standardi za bilo kakvu izmjenu režima pritvora ili ublažavanje kazne primjenjuju se uz najviši stepen restriktivnosti.

* Neustanovljena praksa automatskog puštanja kod doživotnih kazni: Pravilo o razmatranju ranijeg puštanja nakon odslužene dvije trećine kazne odnosi se na vremenski ograničene zatvorske kazne. Kod kazne doživotnog zatvora ne postoji ta mogućnost a humanitarni razlozi procjenjuju se isključivo ako se utvrdi da ustanova u kojoj boravi nije u stanju pružiti adekvatno liječenje.

Međunarodni rezidualni mehanizam djeluje striktno u okvirima međunarodnog prava i usvojenih pravilnika, te odluke donosi na osnovu stručnih procjena vlastitih i nezavisnih tijela, a ne na osnovu političkih inicijativa ili javnih apela.

Mi razumjemo da Aleksandar Vučić ne razumje jer taj nivo nije u njegovoj percepciji razumjevanja, stoji u saopštenju Udruženja žrtava i svejdoka genocida.