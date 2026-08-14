Servisne informacije: Vatrogasci ugasili četiri požara u protekla 24 sata

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika evidentirano je 1 narušavanje javnog reda i mira.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 73 pregleda i 2 kućne posjete, 2 pacijenta su, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik gasila je 4 požara. -Donja špionica požar na putničkom motornom vozilu

– Špionica Centar – požar na divljoj deponiji

– Bare Srebrenik požar u firmi”Corn flips”

– Sladna Omerbašići požar na rolo balama.Sva 4 požar su lokalizovana i ugašena zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca. Pored toga, imala je i 3 tehničke intervencije na dostavi pitke vode.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom danas 14.08.2026. godine (petak) na području Grada Srebrenika u ulicama Maka Dizdara, 221. Oslobodilačke, 25. Novembra i naselje oko vatrogasnog doma.

Struje neće biti u vremenu od 09:30 do 10:30 sati.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je devet beba, pet djevojčica i četiri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.

VODOVOD – Korisnici gradskog vodovoa koji se snabdijevaju iz rezervoara Otava, bez vode su od 22:00 – 06:00 sati, svakog dana.

Zbog rekonstrukcije i sanacije ulica Maršala Tita i 25. novembra ova dionica bit će zatvorena za saobraćaj sve dok traju radovi, pa molimo građane za strpljenje i razumijevanje.