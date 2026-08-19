Porezna uprava FBiH izvršila 173 inspekcijskih nadzora, izrečene novčane kazne u iznosu 265.700 KM

Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su 18. 8. 2026. godine na području Federacije BiH proveli 173 inspekcijska nadzora. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, pekarstva, kao i drugih uslužnih djelatnosti.

Posebna pažnja kontrolama posvećuje se i u periodu održavanja Sarajevo Film Festivala (SFF), kada je zbog povećanog obima poslovanja naročito intenzivno poslovanje poreznih obveznika iz oblasti ugostiteljstva, trgovine i drugih uslužnih djelatnosti. Cilj provedenih kontrola je provjera poštivanja važećih poreznih propisa i osiguranje jednakih uslova poslovanja za sve porezne obveznike.

Tokom provedenih kontrola inspektori su provjeravali poštivanje odredbi Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima, kao i drugih važećih poreznih propisa.

U inspekcijskim nadzorima zatečeno je 399 prijavljenih radnika i 54 neprijavljena radnika. Otkriveno je 5 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 4 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 66 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti: rada bez odobrenja nadležnog organa, angažiranja neprijavljenih radnika, nepostojanja instaliranog fiskalnog uređaja i neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja zapečaćeno je 30 objekata i u 97 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 265.700,00 KM.

Rezultati izvršenih inspekcijskih nadzora pokazali su da 56% poreznih obveznika svoje poslovanje nije uskladilo s važećim zakonima na području Federacije BiH.

Pregled izvršenih kontrola i utvrđenih nepravilnosti prikazujemo po kantonima.

Na području Kantona Sarajevo izvršeno je 39 kontrola, u kojima je zatečeno 8 neprijavljenih radnika, 1 obveznik koji nije imao odborenje za rad nadležnog organa i 10 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 6 objekata i u 18 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 53.000 KM.

U Tuzlanskom kantonu izvršeno je 28 kontrola, u kojima je zatečeno 5 neprijavljenih radnika, 1 obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 16 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 6 objekata i u 18 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 55.500 KM.

U Zeničko-dobojskom kantonu izvršene su 24 kontrole, u kojima je zatečeno 7 neprijavljenih radnika, 2 objekata koji nisu imali odobrenje za rad nadležnog organa, 2 obveznika koja nisu imala instaliran fiskalni uređaj i 11 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 3 objekta i u 14 slučaja izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 30.300 KM.

Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršeno je 16 kontrola, u kojima je zatečeno 5 neprijavljenih radnika, 1 objekat koji nije imao odobrenje za rad nadležnog organa, 1 obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj, 8 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 2 objekta i u 10 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 27.300 KM.

U Srednjobosanskom kantonu izvršeno je 16 kontrola, u kojima je zatečeno 9 neprijavljenih radnika i 9 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 5 objekata i u 12 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 35.200 KM.

Na području Zapadno-hercegovačkog kantona izvršeno je 16 kontrola, u kojima je otkriven 1 objekt koji nije imao odborenje za rad nadležnog organa, 1 neprijavljeni radnik i 1 obveznik koji nije evidentirao promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti 1 objekt je zapečaćen i u 6 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 8.000 KM.

Na području Unsko-sanskog kantona izvršeno je 12 kontrola, u kojima ie zatečeno 16 neprijavljenih radnika i 5 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 6 objekata i u 10 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 29.900 KM.

U Kantonu 10 izvršeno je 12 kontrola, u kojima su zatečena 3 neprijavljena radnika i 2 obveznika koja nisu evidentirala promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćen je 1 objekt i u 5 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 14.00 KM.

Na području Bosansko-podrinjskog kantona izvršene su 4 kontrole, u kojima su zatečena 2 obveznika koja nisu evidentirala promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti u 2 slučaja izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 6.500 KM.

U Posavskom kantonu izvršeno je 6 kontrola, u kojima su otkrivena 2 obveznika koja nisu evidentirala promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti u 2 slučaja izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 6.000KM.

Porezna uprava Federacije BiH nastavit će aktivnosti usmjerene na jačanje porezne discipline i suzbijanje sive ekonomije, s ciljem osiguranja zakonitog poslovanja i zaštite javnih prihoda.