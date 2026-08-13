Auto-put Sremska Rača – Kuzmin pred završetkom: Nova saobraćajna veza Srbije i BiH (VIDEO)

Izgradnja dionice auto-puta Sremska Rača – Kuzmin, sa novim mostom preko rijeke Save, je u završnoj fazi, saopšteno je iz Puteva Srbije.

Počela je i gradnja pravca prema Brčkom

Navode da je dionica je duga oko 18 kilometara i predstavlja dio projekta izgradnje autoputa E-761 Beograd – Sarajevo, koji će, kako ističu, dodatno unaprijediti saobraćajnu povezanost Srbije i Bosne i Hercegovine.

Dionica duga 18 kilometara, brzina do 130 km/h

“Trasa je projektovana kao klasičan auto-putni profil, sa dva kolovoza, svaki sa po dvije vozne i jednom zaustavnom trakom, razdvojena središnjim pojasom. Projektovana brzina kretanja iznosi do 130 km/h”, naveli su iz Puteva Srbije.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić krajem jula je izjavio je da će za dva mjeseca biti otvorena dionica auto-puta Kuzmin – Sremska Rača, kao i da će biti pušteno u saobraćaj prvih pet kilometara od granice prema Bijeljini.

Srbija izdvaja dodatna sredstva za auto-put Rača – Bijeljina

Podsjećamo, Ministarstvo finansija Srbije donijelo je rješenje kojim se iz tekuće budžetske rezerve Republici Srpskoj preusmjerava 1,174 milijarde dinara, odnosno oko 9,97 miliona evra ili gotovo 20 miliona KM, za nastavak izgradnje auto-puta Rača – Bijeljina. Nakon toga Vlada Republike Srpske je usvojila ovo rješenje.

Riječ je o dionici koja predstavlja prvi dio budućeg auto-puta kojim bi trebalo da budu povezani Beograd i Banjaluka.

Vrijednost projekta oko 262 miliona KM

Prema podacima Autoputeva Republike Srpske, ukupna vrijednost projekta iznosi oko 262 miliona KM bez PDV-a.

Od toga Republika Srbija finansira čak 80 odsto, odnosno oko 206,5 miliona KM, dok Republika Srpska učestvuje sa preostalih 20 odsto, odnosno oko 51,6 miliona KM.

Ugovor za projektovanje i izgradnju zaključen je u martu 2022. godine sa konzorcijumom koji čine Integral inženjering iz Laktaša, Srbijaautoput iz Beograda i Institut za građevinarstvo IG iz Banjaluke.

Prema nedavno objavljenim podacima Autoputeva Republike Srpske, zaključno sa aprilom ove godine izvođač je ispostavio 44 privremene situacije u vrijednosti od oko 132,3 miliona KM, što pokazuje da je realizovan značajan dio ugovorenih radova.

Nedavno je počela i izgradnja auto-puta od Bijeljine prema Brčkom, što predstavlja drugu dionicu kroz BiH.