Omerović odgovorio Forti: Novi informacioni sistem za vozačke ispite je zakonit

Novi informacioni sistem za vozačke ispite u TK je zakonit i uveden je kako bi se povećali transparentnost i kontrola procesa obuke kandidata, poručio je ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović, reagujući na akt Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine kojim se problematiziraju pojedini segmenti novog sistema.

Omerović je posebno kritikovao način komunikacije državnog ministarstva, navodeći da su se dijelovi njihovog akta pojavili na društvenim mrežama prije nego što je dokument zvanično dostavljen Ministarstvu obrazovanja i nauke TK.

Kako je kazao, Ministarstvo TK je ranije na upit državnog nivoa odgovorilo službenim putem, dostavljajući obrazloženje na deset stranica, zbog čega način na koji je odgovor državnog ministarstva dospio u javnost smatra nekorektnim.

Prema njegovim riječima, odgovornost za takvu komunikaciju snosi državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto.

Omerović je otvorio i pitanje zbog čega se u javnosti posebno problematizira Tuzlanski kanton, podsjećajući da su i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine ranije provođene policijske akcije i hapšenja povezana sa nepravilnostima u oblasti polaganja vozačkih ispita.

Naglasio je da, uprkos kritikama, ni u aktu državnog ministarstva nije osporena zakonitost sistema koji se primjenjuje u Tuzlanskom kantonu.

Prema njegovim riječima, informacioni sistem za vozačke ispite u TK izrađen je u skladu sa zakonskim propisima, a omogućava digitalno praćenje niza postupaka, od kontrole autoškola i evidencije instruktora i vozila, do elektronskog polaganja teorijskog dijela ispita, vođenja evidencija i izdavanja uvjerenja.

Jedna od primjedbi državnog ministarstva odnosi se na to što kandidati prilikom prijavljivanja moraju obaviti dio postupka i u pisanom i u elektronskom obliku.

Omerović tvrdi da uzrok tome nije novi sistem u Tuzlanskom kantonu, već važeći pravilnik državnog Ministarstva komunikacija i prometa, koji još uvijek propisuje pisanu prijavu.

Kako je naveo, radne grupe su prethodnih godina predlagale prelazak na potpuno elektronsku prijavu, ali odgovarajući pravilnik do danas nije izmijenjen.

Ministar je kritikovao i zastarjelost pojedinih propisa koji uređuju ovu oblast. Kao primjer naveo je pravilnik koji se odnosi na poznavanje prve pomoći, a koji datira iz 2007. godine.

Prema njegovoj ocjeni, određene odredbe trebalo bi preispitati i sa stanovišta zaštite ličnih podataka, jer se od kandidata i dalje prikupljaju i čuvaju informacije za koje se postavlja pitanje jesu li uopće neophodne za provođenje postupka.

Omerović je istakao da je osnovni razlog za uvođenje novog sistema potreba da se uvede više reda u oblast obuke i polaganja vozačkih ispita, posebno imajući u vidu veliki broj saobraćajnih nesreća u Tuzlanskom kantonu i ostatku Bosne i Hercegovine.

Smatra da kvalitetnija edukacija budućih vozača predstavlja jedan od načina prevencije, zbog čega nadležne institucije moraju imati mogućnost da provjere da li su kandidati zaista prošli propisanu obuku.

Prema njegovim tvrdnjama, postoje autoškole koje Ministarstvu ne dostavljaju traženu dokumentaciju, uključujući dnevnike teoretske nastave, iako se od Ministarstva istovremeno očekuje da kandidatima omogući izlazak na ispit.

Omerović navodi da su zabilježeni i slučajevi u kojima je tokom kontrole bilo otežano obavljanje nadzora, kao i situacije u kojima su instruktori formalno odjavljeni, a nastavili su obučavati kandidate.

Upravo bi takve slučajeve, tvrdi ministar, novi sistem trebao lakše evidentirati i spriječiti.

Bez digitalnog sistema, prema procjenama Ministarstva, za potpunu kontrolu svih procesa bilo bi potrebno angažovati oko 50 ljudi. U novi sistem do sada je, prema Omerovićevim riječima, uključeno oko 700 kandidata.

On je pozvao ministra Fortu da razgovara i s autoškolama koje već rade kroz novi sistem, a ne samo s onima koje mu se protive.

Omerović upozorava da se nepravilnosti u oblasti obuke vozača ne smiju zanemarivati jer bi, u krajnjem slučaju, mogle otvoriti i pitanje priznavanja vozačkih dozvola iz Bosne i Hercegovine u inostranstvu.

Kao paralelu naveo je probleme koji su se ranije pojavljivali u oblasti visokog obrazovanja, gdje je, kako je kazao, neuređenost pojedinih procesa dovela do problema s priznavanjem visokoškolskih isprava.

Poručio je da se ista situacija ne smije dogoditi s vozačkim dozvolama.

Prema njegovim riječima, kandidati moraju proći sve propisane časove, a cijeli postupak obuke i polaganja mora biti transparentan i pod nadzorom institucije koja je za taj proces nadležna u Tuzlanskom kantonu.

Ministarstvo obrazovanja i nauke TK zbog toga će, kako proizlazi iz Omerovićevog istupa, nastaviti braniti informacioni sistem za vozačke ispite u TK kao alat kojim želi pojačati kontrolu rada autoškola i osigurati da kandidati na ispite dolaze nakon provedene propisane obuke.

RTV Slon