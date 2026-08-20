Duge kolone na izlazu iz BiH, na pojedinim cestama potpune obustave

Duge kolone vozila zabilježene su na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Orašje. BiHAMK upozorava i na brojne radove.

Duge kolone putničkih vozila zabilježene su jutros na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Orašje. Ovo je saopćeno iz Informativnog centra BiHAMK-a.

Na ostalim graničnim prelazima također je pojačan saobraćaj putničkih vozila. Međutim, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.

Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraćaj se jutros odvija bez vanrednih ograničenja, osim na dionicama na kojima se izvode radovi i gdje je režim vožnje regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Potpuna obustava kod Jajca

Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce – Crna Rijeka, u naselju Podmilačje.

Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić Grada.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila – Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja – Nemila. Vozila su preusmjerena na magistralnu cestu M-17.

Na autocesti A-1, na dionici Lašva – Kakanj, zbog sanacije kolovoza zatvoreno je šest kilometara autoceste. Vozila se preusmjeravaju na suprotnu stranu, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno.

Na dionici autoceste A-1 Sarajevo zapad – Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Ograničenja za teretna vozila

Na magistralnim cestama Dobro Polje – Miljevina, Tuzla – Bijeljina i Jablanica – Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Za vozila teža od 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Danas i sutra, zbog sanacionih radova, od 7 do 17 sati bit će potpuno obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Pale – Podgrab, na dijelu od tunela do kružnog toka u Palama.

Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati preko Kalovitih brda.

Zbog izgradnje dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija – Sumbulovac, na prevoju Romanija, saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila.

Na magistralnoj cesti Sarajevo – Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom.