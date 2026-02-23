“Vanredno” stanje u Lukavcu zbog gašenja giganta: Djeca ne idu u školu, policija na ulicama

Zvanično se gase proizvodne peći u lukavačkoj Koksari koja se nalazi u stečaju, a prema riječima nadležnih, završene su sve pripreme kako bi se proces gašenja obavio na siguran način i bez posljedica po okolinu.

Zbog planirane obustave rada Koksare Lukavac danas je u ovom gradu došlo do značajnih poremećaja u svakodnevnom funkcionisanju, pa tako neće biti nastave u Osnovnoj školi Lukavac Mjesto niti u svim njenim područnim školama, dok je na snazi i posebni režim saobraćaja uz pojačano prisustvo policije na terenu.

Iz škole su obavijestili roditelje da se u ponedjeljak, 23. februara, obustavlja nastava u centralnoj i svim područnim školama, uz obaveznu nadoknadu nastavnog dana koja je planirana za 7. mart.

Istovremeno, Služba za komunalne i inspekcijske poslove Grada Lukavca obavijestila je građane da će danas, u periodu od 08:00 do 24:00 sata, doći do privremene potpune obustave saobraćaja na više dionica lokalnih cesta. Saobraćaj će biti obustavljen na putnim pravcima Bistarac Donji – Lukavac – KHK, zatim KHK – Puračić – Malinjak, kao i na dionici KHK – Cindra.

Privremena izmjena režima saobraćaja uvedena je na zahtjev kompanije Koksara d.o.o. Lukavac zbog planiranih aktivnosti na smanjenju procesa proizvodnje i potpune obustave tehnološkog procesa proizvodnje koksa, kao i provođenja mjera predostrožnosti radi zaštite građana, imovine i sigurnosti saobraćaja.

Tokom trajanja obustave, građanima su na raspolaganju alternativni putni pravci, dok će policijski službenici Policijske uprave Lukavac vršiti regulaciju i kontrolu saobraćaja, te u skladu sa sigurnosnom procjenom omogućavati prolaz vozilima stanovnika i pravnih lica koji se nalaze na području obuhvaćenom obustavom.

Podsjetimo, danas se i zvanično gase proizvodne peći u lukavačkoj Koksari koja se nalazi u stečaju, a prema riječima nadležnih, završene su sve pripreme kako bi se proces gašenja obavio na siguran način i bez posljedica po okolinu.

Strateški partner za nastavak proizvodnje nije pronađen, a radnicima je obećano da će obaveze prema njima biti izmirene. Ipak, oko 500 zaposlenih ostat će bez posla, dok će u narednim danima u fabrici ostati samo radnici koji će učestvovati u procesu gašenja proizvodnje, piše Biznisinfo.ba.

Predsjednik Sindikata Koksare u stečaju Ermin Halilović izjavio je da su radnici svjesni da je riječ o konačnom kraju proizvodnje, te da će u pogonu ostati tek nešto više od stotinu radnika koji će učestvovati u gašenju postrojenja.

IZVOR:BIZNISINFO.BA